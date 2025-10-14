Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Ukrainos smūgius Rusijos objektams sustiprino JAV žvalgybos duomenys: atskleista, kaip viskas veikia

2025-10-14 19:41 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 19:41

Ukrainai rengiant tikslius smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, itin svarbų vaidmenį galėjo suvaidinti žvalgybos duomenų mainai su Jungtinėmis Valstijomis. Kaip praneša užsienio žiniasklaida, Vašingtonas perduoda Kyjivui informaciją apie Rusijos radarų ir oro gynybos sistemų išdėstymą, o tai leidžia ukrainiečiams efektyviau planuoti atakas prieš Kremliaus energetinę infrastruktūrą.

Ukrainos smūgius Rusijos objektams sustiprino JAV žvalgybos duomenys: atskleista, kaip viskas veikia (nuotr. Telegram)
27

Pasak vieno iš „Financial Times" šaltinių, Kyjivas pats pasirenka smūgių taikinius, o JAV padeda nustatyti pažeidžiamas vietas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak vieno iš „Financial Times“ šaltinių, Kyjivas pats pasirenka smūgių taikinius, o JAV padeda nustatyti pažeidžiamas vietas.

Tuo tarpu kiti leidinio pašnekovai teigė, kad būtent amerikiečiai sudaro prioritetinių objektų, kuriuos reikėtų atakuoti Rusijoje, sąrašą, laikydami tokius smūgius spaudimo priemone, galinčia priversti Kremlių derėtis.

Ukrainos karo ekspertas Romanas Svitanas paaiškino, jog amerikiečių specialistai geriau išmano Rusijos naftos pramonės logistiką, todėl pataria, kur smogti, kad smūgiai būtų efektyvesni.

Tačiau jis pabrėžė, kad galutinį sprendimą dėl prioritetinių taikinių priima pati Ukraina.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Ekspertas taip pat priminė, kad pavasarį JAV laikinai buvo sustabdžiusios tam tikrų rūšių žvalgybos duomenų mainus.

Jo teigimu, anksčiau daugiausia buvo perduodama informacija, susijusi su fronto ruožais – šie duomenys buvo reikalingi siekiant suprasti Rusijos pajėgų panaudojimo kryptis, jų radijo ryšio priemones bei aviacijos dangą puolimų ir gynybos metu.

Pasak R. Svitano, duomenys apie užnugario objektus anksčiau nebuvo perduodami, tačiau pradėti teikti tik vasarą – nuo liepos-rugpjūčio, kai prasidėjo pasirengimas smūgiams prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, rašo „Unian“.

Ekspertas paaiškino, kad kalbama ne tik apie gamyklų išdėstymo žemėlapius, bet ir apie išsamią JAV informaciją apie Rusijos sparnuotųjų raketų kompleksų bei radiotechninių pajėgų radarų pozicijas, kurias JAV palydovai nuolat stebi radijo erdvėje.

Šie duomenys, kartais perduodami internetu, leido Ukrainos pilotams ir planuotojams tiksliai sudaryti maršrutus bei koreguoti skrydžių aukštį ir greitį taip, kad būtų galima apeiti Rusijos oro gynybos sistemas ir padaryti didelę žalą jos naftos infrastruktūrai.

Jo vertinimu, iki 30 proc. Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų jau yra sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės, o dalis jų dar neatkurta.

JAV padeda nustatyti pažeidžiamas Rusijos objektų vietas

Komentuodamas „Financial Times“ pranešimus, kad JAV taip pat padeda nustatyti pažeidžiamas Rusijos naftos pramonės vietas, R. Svitanas patvirtino, kad amerikiečiai pataria, kaip įveikti oro gynybos sluoksnius aplink gamyklas.

„Šiuo metu kiekviena Rusijos naftos perdirbimo gamykla yra apsupta įvairių lygių oro gynybos sluoksnių – nuo mobiliųjų grupių iki priešlėktuvinių raketų kompleksų, bent jau objekto plano lygmeniu. Duomenų perdavimas reiškia, kad amerikiečiai suteikia mums galimybę įveikti šią oro gynybos sistemą“, – sakė jis.

