Zelenskis atėmė pilietybę iš 3 ukrainiečių: tarp jų – Odesos meras

2025-10-14 18:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 18:30

Prezidentas Volodymyras Zelenskis atėmė Ukrainos pilietybę iš trijų žinomų asmenų – Odesos mero Henadijaus Truchanovo, buvusio parlamentaro Oleho Carevo ir baleto šokėjo Serhijaus Polunino. Sprendimą, kaip praneša „Ukrinform“, prezidentas priėmė patvirtinus, kad šie asmenys turi ir Rusijos pilietybę.

Zelenskis: bandymai sunaikinti Ukrainą baigsis Rusijos žlugimu (nuotr. SCANPIX)
27

2

Spalio 14 d. V. Zelenskis pareiškė, kad „patvirtintas kai kurių asmenų Rusijos pilietybės turėjimo faktas“.

„Ukrinform“ šaltinis patikslino, kad Ukrainos pilietybė atimta iš H. Truchanovo, O. Carevo ir S. Polunino.

Peticija „Dėl Ukrainos pilietybės panaikinimo Odesos miesto merui Henadijui Truchanovui“ Ukrainos prezidento svetainėje sulaukė daugiau kaip 25 tūkst. žmonių palaikymo.

Dokumente teigiama, kad atviruose šaltiniuose ne kartą buvo paskelbta žurnalistinių tyrimų medžiaga, kurioje pateikiami duomenys apie H. Truchanovo turimą Rusijos pilietybę ir Rusijos mokesčių mokėtojo numerį.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Šie faktai rodo, jog H. Truchanovas turi dvigubą pilietybę, o tai prieštarauja Ukrainos Konstitucijai, kurioje įtvirtintas vienos pilietybės principas.

Rėmė Rusijos agresiją prieš Ukrainą

O. Carevas Ukrainoje yra nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme už šalies teritorinio vientisumo pažeidimą.

Tuo tarpu iš Chersono kilęs baleto šokėjas S. Poluninas atvirai rėmė Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną, vadindamas jį „didžiuoju lyderiu“ ir remdamas Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

