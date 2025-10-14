Zelenskis atėmė pilietybę iš 3 ukrainiečių: tarp jų – Odesos meras

Spalio 14 d. V. Zelenskis pareiškė, kad „patvirtintas kai kurių asmenų Rusijos pilietybės turėjimo faktas“.
„Ukrinform“ šaltinis patikslino, kad Ukrainos pilietybė atimta iš H. Truchanovo, O. Carevo ir S. Polunino.
Peticija „Dėl Ukrainos pilietybės panaikinimo Odesos miesto merui Henadijui Truchanovui“ Ukrainos prezidento svetainėje sulaukė daugiau kaip 25 tūkst. žmonių palaikymo.
Dokumente teigiama, kad atviruose šaltiniuose ne kartą buvo paskelbta žurnalistinių tyrimų medžiaga, kurioje pateikiami duomenys apie H. Truchanovo turimą Rusijos pilietybę ir Rusijos mokesčių mokėtojo numerį.
Šie faktai rodo, jog H. Truchanovas turi dvigubą pilietybę, o tai prieštarauja Ukrainos Konstitucijai, kurioje įtvirtintas vienos pilietybės principas.
Rėmė Rusijos agresiją prieš Ukrainą
O. Carevas Ukrainoje yra nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme už šalies teritorinio vientisumo pažeidimą.
Tuo tarpu iš Chersono kilęs baleto šokėjas S. Poluninas atvirai rėmė Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną, vadindamas jį „didžiuoju lyderiu“ ir remdamas Rusijos agresiją prieš Ukrainą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!