TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo planai „susitvarkyti su Rusija“ sulaukė Kremliaus reakcijos

2025-10-14 15:42 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 15:42

Kremlius palankiai sureagavo į naujausius JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus apie ketinimus „susitvarkyti su Rusija“. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad Maskva vertina D. Trumpo sprendimą pavesti savo specialiajam atstovui Steve‘ui Witkoffui sutelkti dėmesį į karo Ukrainoje klausimo sprendimą ir tikisi, jog jo „efektyvumas Artimuosiuose Rytuose“ padės pasiekti pažangą derybose, skelbia „Unian“.

„Mes palankiai vertiname tokius ketinimus. Teigiamai žiūrime į politinės valios palaikymą, siekiant prisidėti prie taikių sprendimo būdų paieškos“, – pareiškė Kremliaus atstovas spaudai.

Jis priminė, kad Rusijos vadovybės atstovai pažįsta S. Witkoffą ir pabrėžė jo „efektyvų darbą Artimuosiuose Rytuose“.

„Mes jau gerai pažįstame Witkoffą. Jis yra veiksmingas – tai įrodė Artimuosiuose Rytuose. Tikimės, kad jo talentai ir toliau prisidės prie Ukrainos klausimo sprendimo“, – pažymėjo D. Peskovas.

Štai ko Kremlius tikisi iš Trumpo

Be to, jis pareiškė, kad Rusijos pusė esą „išlieka atvira ir pasirengusi taikiam dialogui“.

„Tikimės, kad JAV įtaka ir prezidento Trumpo pasiuntinių diplomatiniai gebėjimai padės įtikinti Ukrainos pusę būti aktyvesnei ir labiau pasirengusiai taikos procesui“, – pridūrė Kremliaus atstovas.

Lukašenka prakalbo apie „didįjį sandorį“ su JAV (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka prakalbo apie „didįjį sandorį“ su JAV (12)
Markas Rutte Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Rutte perspėjo: jei Rusija puls NATO, tai bus atviras karas (21)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Ukraina ruošiasi blogiausiam: po išpuolių gali prireikti importuoti elektrą (21)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Po Trumpo grasinimų ir raketų klausimo – Kremliaus atsakymas apie galimą pokalbį su Putinu (2)

