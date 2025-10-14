Trumpo planai „susitvarkyti su Rusija“ sulaukė Kremliaus reakcijos

„Mes palankiai vertiname tokius ketinimus. Teigiamai žiūrime į politinės valios palaikymą, siekiant prisidėti prie taikių sprendimo būdų paieškos“, – pareiškė Kremliaus atstovas spaudai.
Jis priminė, kad Rusijos vadovybės atstovai pažįsta S. Witkoffą ir pabrėžė jo „efektyvų darbą Artimuosiuose Rytuose“.
„Mes jau gerai pažįstame Witkoffą. Jis yra veiksmingas – tai įrodė Artimuosiuose Rytuose. Tikimės, kad jo talentai ir toliau prisidės prie Ukrainos klausimo sprendimo“, – pažymėjo D. Peskovas.
Štai ko Kremlius tikisi iš Trumpo
Be to, jis pareiškė, kad Rusijos pusė esą „išlieka atvira ir pasirengusi taikiam dialogui“.
„Tikimės, kad JAV įtaka ir prezidento Trumpo pasiuntinių diplomatiniai gebėjimai padės įtikinti Ukrainos pusę būti aktyvesnei ir labiau pasirengusiai taikos procesui“, – pridūrė Kremliaus atstovas.
