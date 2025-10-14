Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rutte atskleidė, koks įvykis gali paskatinti Rusiją pulti NATO

2025-10-14 14:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 14:58

Jei Kinija pultų Taivaną, tuo metu Rusija tikriausiai bandytų pulti NATO šalis, kad atitrauktų Aljanso dėmesį, sako NATO vadovas Markas Rutte, rašo „RBC Ukraina“.

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
27

Jei Kinija pultų Taivaną, tuo metu Rusija tikriausiai bandytų pulti NATO šalis, kad atitrauktų Aljanso dėmesį, sako NATO vadovas Markas Rutte, rašo „RBC Ukraina".

„Jei Kinija imtųsi veiksmų prieš Taivaną, labai tikėtina, kad Pekinas priverstų savo jaunesnį partnerį, Rusiją, vadovaujamą Vladimiro Putino, imtis tam tikrų veiksmų prieš NATO, kad mus užimtų“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Rutte pastebi, kad šiuo metu Rusijos karinės pajėgos yra išsisklaidžiusios ir dislokuotos įvairiose vietose.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Taivano lyderis žada spartinti oro gynybos vystymą ir didinti karines išlaidas

Didėjant Kinijos keliamai grėsmei, Taivanas spartins savo oro gynybos sistemos „T-Dome“ statybą, penktadienį pareiškė Taivano prezidentas Lai Ching-te.

Sakydamas kalbą Nacionalinės dienos proga Lai Ching-te nurodė, kad iki metų pabaigos bus pasiūlytas specialus gynybos biudžetas, kuriuo išlaidos 2026 m. bus padidintos iki daugiau nei 3 proc. bendrojo vidaus produkto, o iki 2030-ųjų bus siekiama 5 proc. tikslo, jog būtų galima sustiprinti Taivano savigynos pajėgumus.

„Paspartinsime „T-Dome“ statybą, sukursime tvirtą daugiasluoksnę oro gynybos sistemą, pasižyminčią pažangiu aptikimu ir veiksmingu perėmimu, ir sukursime saugumo tinklą, kad apsaugotume mūsų piliečių gyvybes ir turtą“, – žmonių miniai priešais prezidentūrą teigė Lai Ching-te.

Jis įspėjo, kad autoritarizmas ir regioninė įtampa kelia grėsmę Taivano sąsiauriui, aplinkiniams vandenims ir pirmajai salų grandinei, ir dar kartą patvirtino Taivano įsipareigojimą užtikrinti taiką ir status quo.

Lai Ching-te paragino Kiniją „atsisakyti jėgos ar prievartos naudojimo siekiant pakeisti status quo Taivano sąsiauryje“ ir padėti palaikyti stabilumą Indijos ir Ramiojo vandenyno regione.

Kinija demokratiškai valdomą Taivaną laiko savo teritorijos dalimi ir yra ne kartą pagrasinusi šią salą aneksuoti.

