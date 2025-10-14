Kyjivas: Pietų Ukrainoje Rusija smogė į JT pagalbos vilkstinę

Regiono karinės administracijos vadovas teigė, kad Rusijos dronų ir artilerijos ataka įvyko prie netoli fronto linijos esančio Bilozerkos miesto.
„Okupantai tyčia dronais ir artilerija taikėsi į JT OCHA sunkvežimius“, – socialiniuose tinkluose parašė vietos pareigūnas Oleksandras Prokudinas.
Jis teigė, kad vilkstinę sudarė keturios transporto priemonės ir kad „viena transporto priemonė sudegė, kita buvo smarkiai apgadinta“, dar dvi nenukentėjo.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha smūgį pavadino „dar vienu žiauriu tarptautinės teisės pažeidimu, įrodančiu visišką Rusijos neatsižvelgimą į civilių gyvybes ir savo tarptautinius įsipareigojimus“.
Jungtinės Tautos kol kas nekomentavo incidento, nereagavo ir Maskva.
O. Prokudinas paskelbė nuotrauką, kurioje matyti degantis baltas sunkvežimis su Pasaulio maisto programos emblema ir kylantys juodų dūmų stulpai.
Ukrainos valdžia ir pagalbos grupės teigia, kad per beveik ketverius metus trunkančią Rusijos invaziją jų darbuotojai ir objektai buvo Maskvos pajėgų bombarduojami.
