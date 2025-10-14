Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremlius stiprins dezinformacijos kampaniją apie Ukrainos „nepasirengimą žiemai“

2025-10-14 11:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 11:13

Spalio antroje pusėje Rusijos propaganda planuoja suintensyvinti dezinformacijos kampaniją teigiant, kad Ukraina esą „nepasirengusi žiemai“ ir „nepajėgi pasipriešinti Rusijai“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Spalio antroje pusėje Rusijos propaganda planuoja suintensyvinti dezinformacijos kampaniją teigiant, kad Ukraina esą „nepasirengusi žiemai“ ir „nepajėgi pasipriešinti Rusijai“.

REKLAMA
1

Apie tai pranešė Kovos su dezinformacija centras (KDC) prie Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos.

„Artėjant šildymo sezonui Centras prognozuoja Rusijos propagandinės kampanijos, sąlyginai pavadintos „nepasiruošusi žiemai“, eskalavimą. Vykdant smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai, Kremliaus žiniasklaida sieks kurstyti paniką dėl neva katastrofiškos padėties energetikos ir šildymo sektoriuose. Propagandistai platins dramatiškas prognozes apie „energetinį kolapsą“, „šąlančius miestus“, „humanitarinę katastrofą“ ir „masinį gyventojų išvykimą“, taip pat pasakojimus apie Ukrainos „nesugebėjimą reaguoti į atakas prieš jos energetikos sistemą“, – sakoma pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jame priduriama, kad ypatingas dėmesys bus skiriamas Ukrainos vyriausybės diskreditavimui kaltinant ją „nekompetencija“, „korupcija energetikos sektoriuje“ ir „negebėjimu apsaugoti piliečius“. Bet kokie techniniai nesklandumai ar vietiniai sutrikimai bus pateikiami kaip „valstybės sisteminės nesėkmės įrodymas“.

REKLAMA
REKLAMA

Kartu Rusijos žiniasklaida bandys sudaryti įspūdį, kad „vienintelė išeitis“ Ukrainai yra pasiduoti ir baigti pasipriešinimą, kad „išgelbėtų žmones nuo šaltos žiemos“.

REKLAMA

Pasak KDC, kiti naratyvai, kurių galima laukti iš Kremliaus spalio mėnesio informacinės kampanijos, apima ES 20-ojo sankcijų paketo diskreditavimą; manipuliavimą situacija Zaporižios atominėje elektrinėje ir teiginių apie „Ukrainos branduolinį terorizmą“ propagavimą; „antikarinės“ retorikos Europos šalyse stiprinimą ir transatlantinio bendradarbiavimo gynybos srityje silpninimą. Be to, tikimasi, kad Rusija skatins dezinformaciją, nukreiptą prieš ES sprendimą numušti Rusijos orlaivius ir dronus Europos oro erdvėje, taip pat rengs hibridines įtakos operacijas prieš parlamento rinkimus Nyderlanduose.

Anksčiau spalio mėnesį KDC užfiksavo suintensyvėjusią Rusijos propagandą, kuria siekiama diskredituoti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Ukraina įveda elektros energijos tiekimo apribojimus keliose šalies srityse
Macronas neatmeta galimybės numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius (nuotr. SCANPIX)
Macronas perspėjo Rusiją: mokėsite kainą (11)
Vokietijos žvalgybos vadovas perspėja: Rusija pasiruošusi karui su NATO – mes jau apšaudomi (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Vokietijos žvalgybos vadovas perspėja: Rusija pasiruošusi karui su NATO – mes jau apšaudomi (277)
Suomijos prezidentas ramina Baltijos šalis: Rusija nedrįs pulti NATO (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Suomijos prezidentas ramina Baltijos šalis: Rusija nedrįs pulti NATO (54)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų