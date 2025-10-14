Kremlius stiprins dezinformacijos kampaniją apie Ukrainos „nepasirengimą žiemai“

Apie tai pranešė Kovos su dezinformacija centras (KDC) prie Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos.
„Artėjant šildymo sezonui Centras prognozuoja Rusijos propagandinės kampanijos, sąlyginai pavadintos „nepasiruošusi žiemai“, eskalavimą. Vykdant smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai, Kremliaus žiniasklaida sieks kurstyti paniką dėl neva katastrofiškos padėties energetikos ir šildymo sektoriuose. Propagandistai platins dramatiškas prognozes apie „energetinį kolapsą“, „šąlančius miestus“, „humanitarinę katastrofą“ ir „masinį gyventojų išvykimą“, taip pat pasakojimus apie Ukrainos „nesugebėjimą reaguoti į atakas prieš jos energetikos sistemą“, – sakoma pranešime.
Jame priduriama, kad ypatingas dėmesys bus skiriamas Ukrainos vyriausybės diskreditavimui kaltinant ją „nekompetencija“, „korupcija energetikos sektoriuje“ ir „negebėjimu apsaugoti piliečius“. Bet kokie techniniai nesklandumai ar vietiniai sutrikimai bus pateikiami kaip „valstybės sisteminės nesėkmės įrodymas“.
Kartu Rusijos žiniasklaida bandys sudaryti įspūdį, kad „vienintelė išeitis“ Ukrainai yra pasiduoti ir baigti pasipriešinimą, kad „išgelbėtų žmones nuo šaltos žiemos“.
Pasak KDC, kiti naratyvai, kurių galima laukti iš Kremliaus spalio mėnesio informacinės kampanijos, apima ES 20-ojo sankcijų paketo diskreditavimą; manipuliavimą situacija Zaporižios atominėje elektrinėje ir teiginių apie „Ukrainos branduolinį terorizmą“ propagavimą; „antikarinės“ retorikos Europos šalyse stiprinimą ir transatlantinio bendradarbiavimo gynybos srityje silpninimą. Be to, tikimasi, kad Rusija skatins dezinformaciją, nukreiptą prieš ES sprendimą numušti Rusijos orlaivius ir dronus Europos oro erdvėje, taip pat rengs hibridines įtakos operacijas prieš parlamento rinkimus Nyderlanduose.
Anksčiau spalio mėnesį KDC užfiksavo suintensyvėjusią Rusijos propagandą, kuria siekiama diskredituoti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.
