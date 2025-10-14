Kalendorius
Rusija

Rusijos elektrinėje – streikas: darbininkai miega ant grindų, grasina

2025-10-14 10:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 10:50

Rusijoje, Lučegorsko mieste, daugiau nei 60 darbuotojų praleidžia šaltas naktis šiluminėje elektrinėje, streikuodami dėl nesumokėtų atlyginimų, skelbia „RusNews“.

Darbuotojai Rusijoje (nuotr. Telegram)

Darbuotojai Rusijoje (nuotr. Telegram)

1

Suvirintojų, elektrikų ir montuotojų komanda, reikalaudama atlyginimų, buvo priversta imtis kraštutinių priemonių: darbuotojai miega elektrinėje ant grindų, o kai kurie vyrai net lipa ant pastato stogo ir grasina nušokti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Darbuotojai palikti be pragyvenimo šaltinio

Kaip pasakoja patys darbuotojai, rangovas, kuriam jie dirbo, nemoka atlyginimų dėl finansinių problemų su klientu.

„Jie paima tik tuos žmones, kurių jiems reikia, o kitus palieka – mes liekame be darbo ir be atlyginimo“, – piktinosi vienas darbuotojas.

Palikti be pragyvenimo šaltinio, darbuotojai atsisako palikti darbovietę, o situaciją dar labiau apsunkina tai, kad įsibėgėjant rudeniui, naktys darosi vis šaltesnės.

Atlyginimai vėluoja daugiau nei dvi savaites

Darbuotojai patys pranešė darbdaviui apie darbo sustabdymą, remdamiesi Rusijos darbo kodekso 142 straipsniu, kuris leidžia stabdyti darbą, jei atlyginimai vėluoja daugiau nei 15 dienų.

Kaip teigia „The Sun“, darbuotojai taip pat pareikalavo regioninių darbo institucijų ir Energetikos ministerijos įsikišimo.

Nukentėjusieji teigė, kad darbdavio problemos neturi būti susijusios su jų atlyginimais ir kad direktorius turėtų parduoti automobilį ar butą, kad sumokėtų savo darbuotojams.

Darbuotojai sako, kad nepaliks patalpų tol, kol negaus atlyginimų ir raštiško pažado, kad nepraras darbo.

