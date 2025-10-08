Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kai ideologija nebeveikia: už tarnybą Rusijos kariuomenėje – rekordines premijos

2025-10-08 08:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-08 08:27

Rusijos regionuose ženkliai didinama pinigų suma, kurią mokės karo tarnybos naujokams, nes, kaip anot analitikų, „ideologinės“ verbavimo kampanijos nebepakanka motyvuoti žmones kovoti Ukrainoje, praneša CNN.

Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX)
18

Kaip pažymi leidinys, pastarosiomis dienomis keletas regionų paskelbė, kad ketina net keturis kartus padidinti įstojimo į savanorius premijas, siekdami padidinti karių skaičių.

4

Kaip pažymi leidinys, pastarosiomis dienomis keletas regionų paskelbė, kad ketina net keturis kartus padidinti įstojimo į savanorius premijas, siekdami padidinti karių skaičių.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
Didžiuliai okupantų nuostoliai

Rusija patiria didžiulius nuostolius kare su Ukrainanuo visapusiško įsiveržimo pradžios prieš trejus su puse metų žuvo arba buvo sužeista daugiau kaip milijonas Rusijos karių.

Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas rugpjūčio mėnesį vykusio aukšto lygio gynybos susitikimo metu verbavimą paskelbė vienu iš svarbiausių kariuomenės prioritetų, pabrėždamas, kad žmogiškieji ištekliai yra „svarbiausias veiksnys, padedantis palaikyti puolamąsias operacijas“.

Tačiau nors A. Belousovas teigė, kad įdarbinimo tikslai yra pasiekiami, nepriklausoma Rusijos tyrimo agentūra „IStories“ pranešė kitaip.

Anot agentūros, remiantis oficialiais biudžeto išlaidų duomenimis, 2025 m. antrąjį ketvirtį sutartis su gynybos ministerija pasirašė apie 37 900 žmonių – 2,5 karto mažiau nei prieš metus.

JAV įsikūręs Karo studijų institutas (ISW) teigė, kad Rusijos pastangos suformuoti karines pajėgas „vis labiau primena sudėtingus verslo modelius, o ne ideologija grindžiamą verbavimo kampaniją“.

Rugsėjo mėn. ISW analitikai teigė, kad Rusijos valdžios institucijos ir neoficialūs verbavimo specialistai „toliau naudoja finansines paskatas, apgaulę ir prievartą“, siekdami sustiprinti verbavimą.

Rekordines premijos

Tiumenės srities Sibire vyriausybė pirmadienį paskelbė, kad naujiems kariams sumokės 3 mln. rublių (28 tūkst. eurų) vienkartinę išmoką, be 400 tūkst. rublių (3,8 tūkst. eurų), kuriuos jie gauna iš federalinės vyriausybės, su sąlyga, kad rekrūtai užsiregistruos iki lapkričio pabaigos.

Naujoji regioninė išmoka yra žymiai didesnė nei 1,9 mln. rublių (18 tūkst. eurų), kuriuos iki šiol gaudavo naujokai Tiumenėje, ir, pagal Rusijos federalinės statistikos tarnybos „Rosstat“ duomenis, atitinka trijų metų vidutinį atlyginimą šiame regione.

Panašiai, Voronežo srities pietvakarių Rusijoje gubernatorius praėjusią savaitę „Telegram“ paskelbė, kad registracijos išmoka šiame regione bus padidinta keturis kartus iki 2,1 mln. rublių (20 tūkst. eurų).

Voronežo vietos valdžia pareiškė, kad norint gauti išmoką, naujokai nebūtinai turi būti iš šio regiono, svarbu, kad jie čia pasirašytų dokumentus.

