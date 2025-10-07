Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Putino – naujas ciniškas pasisakymas apie karą Ukrainoje

2025-10-07 21:23 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-10-07 21:23

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas antradienį pasisakė apie karą Ukrainoje. Kaip skelbia rusų propagandos agentūra TASS, apie tai V. Putinas kalbėjo pokalbyje su Gynybos ministerijos ir Generalinio štabo vadovybe.

Putinas ciniškai prabilo apie karą: rusams „skaudu“, bet kalta Europa (nuotr. SCANPIX)
18

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas antradienį pasisakė apie karą Ukrainoje. Kaip skelbia rusų propagandos agentūra TASS, apie tai V. Putinas kalbėjo pokalbyje su Gynybos ministerijos ir Generalinio štabo vadovybe.

1

V. Putinas yra įsitikinęs, kad strateginė iniciatyva fronte priklauso Rusijai ir kad 2022 m. vasarį priimti sprendimai buvo teisingi ir priimti laiku.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pabrėžė, kad Rusija turi pasiekti visus savo karinių operacijų tikslus.

Savo kalboje jis taip pat pažėrė niekuo nepagrįstų kaltinimų Ukrainai ir Vakarams, dėkojo savo kariams.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

ISW: Rusija spartina pradinį pasirengimo galimam karui su NATO etapą

Tikėtina, kad Rusija spartina pastangas sukurti informacines ir psichologines sąlygas būsimai kampanijai, kuria bus siekiama pasirengti galimam karui su NATO, teigiama naujame Karo tyrimų instituto (ISW) publikuotame straipsnyje.

ISW ekspertai išanalizavo spalio 6 d. Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (UŽT) išplatintą pareiškimą, kuriame teigiama, kad Jungtinė Karalystė planuoja, jog už Ukrainą kovojančių proukrainietiškų rusų grupė viename iš Europos uostų surengs išpuolį prieš Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivą arba civilinį užsienio laivą. UŽT teigė, kad diversantai tvirtins, jog veikė Maskvos nurodymu, taip pat kad Jungtinė Karalystė planuoja aprūpinti grupę Kinijoje pagaminta povandenine įranga, siekdama apkaltinti Kiniją remiant Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

ISW analitikai pažymi, kad šis pareiškimas buvo paskelbtas po panašių melagingų Rusijos UŽT pareiškimų, nukreiptų prieš Europos valstybes, pavyzdžiui, Lenkiją, Moldovą ir Serbiją, o pastarosiomis savaitėmis UŽT tokius pareiškimus skelbia vis dažniau, mat jie sudaro naują suderintos veiklos modelį.

„Atrodo, kad Rusija vykdo suderintus pasiruošimo darbus, kurie yra fizinio ir psichologinio parengimo nenumatytiems karo atvejams etapo dalis. Pastaraisiais metais Rusija vykdo įvairias atviras ir slaptas atakas prieš NATO valstybes, pavyzdžiui, sabotažo misijas, trikdžius naudojant elektroninės karybos (EK) priemones, GPS trikdžius ir padegimus“, – rašoma straipsnyje.

Pastarosiomis savaitėmis Rusija ėmė gerokai intensyviau rengti tokius išpuolius prieš NATO valstybes, iš kurių daugiausiai dėmesio sulaukė rusiškų dronų skrydžiai NATO oro erdvėje.

„Šis organizuotos veiklos modelis rodo, kad Rusija pradėjo pirmąjį arba nulinį etapą, kurio metu bus rengiamasi pereiti į aukštesnio lygio karą nei tas, kuriame Rusija dalyvauja šiuo metu – pavyzdžiui, būsimą NATO ir Rusijos karą“, – teigė ISW.

Kartu analitikai teigė, kad vis dar neaišku, ar Kremlius yra priėmęs sprendimą pradėti tokį aukštesnio lygio karą ir kada galėtų tai padaryti.

„Rusija įgyvendina ilgalaikius planus, kurie, ISW vertinimu, gali būti pasirengimo būsimam NATO ir Rusijos karui dalis, pavyzdžiui, pertvarko Rusijos karines apygardas vakariniame pasienyje ir kuria karines bazes prie sienos su Suomija“, – priduriama straipsnyje.

ISW nepastebėjo požymių, kad Rusija šiuo metu aktyviai ruoštųsi neišvengiamam konfliktui su NATO.

