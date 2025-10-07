Kalendorius
Pasikėsinimas į Budanovo gyvybę: atskleidė kaip viskas vyko

2025-10-07 20:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Antradienį Kyjivo teisme buvo pratęstos kardomosios priemonės dviem buvusiems Ukrainos valstybės apsaugos darbuotojams Andrijui Gukui ir Aleksandrui Derkachui, skelbia „Ukrinform“.

Jie kalinami bus dar du mėnesius.

Teismas skelbia naujas detales apie pasikėsinimą į Budanovo gyvybę

Minėti vyrai kaltinami valstybės išdavyste, teroro aktu ir neteisėtu ginklų laikymu – pasikėsinimu į Ukrainos žvalgybos vadovą Kyryla Budanovą.

Iš pradžių įtariamųjų gynėjai paprašė teismo nušalinti sekretorių ir prokurorą. Abu prašymai buvo atmesti. Kita pusė prašė teismo pratęsti A. Guko ir A. Derkacho sulaikymą areštinėje, kad jie nepasislėptų nuo tyrimo, nedarytų įtakos liudytojams ir neįvykdytų kitų nusikaltimų.

Įtariamųjų advokatai prašė skirti namų areštą ar apsvarstyti užstatą. Teisme vyko ginčai.

Išklausius šalių argumentus, teismas patenkino prokuroro prašymą ir pratęsė įtariamųjų sulaikymą dar dviem mėnesiams.

Kaip viskas vyko

A. Derkachas ir A. Gukas kaltinami valstybės išdavyste, teroro aktu ir neteisėtu ginklų laikymu. Jie buvo sulaikyti 2024 m. gegužę ir areštuoti.

Tyrimo duomenimis, A. Gukas saugojo aukštus Ukrainos pareigūnus užsienio komandiruotėse, dalyvavo pasikėsinime į K. Budanovą ir į Odesą atsivežė droną ir sprogmenis, kad susprogdintų jo namą.

A. Derkachas, kaip teigia tyrėjai, A. Guko pagalba perdavė Rusijos specialiosioms tarnyboms duomenis apie užsienio ginklų tiekimą į Ukrainą, personalo pokyčius Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadovybėje ir kitą informaciją apie gynybos sritį, kurią jis gavo tarnaudamas valstybės apsaugos tarnyboje.

2024 m. gegužę Ukrainos saugumo tarnyba pareiškė, kad sugriovė Rusijos planus likviduoti prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir kitus aukščiausius valstybės karinius ir politinius vadovus.

