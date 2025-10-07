Rusija skelbia apie drono smūgį Novovoronežo atominei elektrinei

Anot BBC, kaip galima suprasti iš valstybinės korporacijos pranešimo, į aušinimo bokštą įsirėžęs dronas sprogo, „aušinimo bokšte po sprogimo liko tamsus pėdsakas“.
Anot Rusijos energetikos bendrovės atstovų, „dronas buvo paveiktas radioelektroninės kovos metodais“ ir tuomet rėžėsi į pastatą.
Nėra jokių nuostolių ar nukentėjusių, incidentas neturėjo įtakos AE veiklai, teigiame „Rosenergoatom“ pranešime. Kaip teigiama ministerijos pranešime, atominės elektrinės eksploatavimo sauga užtikrinta, radiacijos fonas Novovoronežo AE pramoninėje teritorijoje ir aplinkinėse vietovėse nepasikeitė ir atitinka natūralias gamtines vertes.
Ukrainos pusė kol kas nekomentavo šio įvykio.
