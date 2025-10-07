Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija skelbia apie drono smūgį Novovoronežo atominei elektrinei

2025-10-07 15:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 15:31

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kovinis dronas naktį iš spalio 6 į 7 d. rėžėsi į veikiančio Novovoronežo AE energijos bloko aušinimo bokštą, praneša „Rosenergoatom“ savo „Telegram“ kanale.

Rusija skelbia apie drono smūgį Novovoronežo atominei elektrinei (nuotr. Telegram)
18

Anot BBC, kaip galima suprasti iš valstybinės korporacijos pranešimo, kaip galima suprasti iš valstybinės korporacijos pranešimo, į aušinimo bokštą įsirėžęs dronas sprogo, „aušinimo bokšte po sprogimo liko tamsus pėdsakas".

0

Anot BBC, kaip galima suprasti iš valstybinės korporacijos pranešimo, į aušinimo bokštą įsirėžęs dronas sprogo, „aušinimo bokšte po sprogimo liko tamsus pėdsakas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot Rusijos energetikos bendrovės atstovų, „dronas buvo paveiktas radioelektroninės kovos metodais“ ir tuomet rėžėsi į pastatą.

Nėra jokių nuostolių ar nukentėjusių, incidentas neturėjo įtakos AE veiklai, teigiame „Rosenergoatom“ pranešime. Kaip teigiama ministerijos pranešime, atominės elektrinės eksploatavimo sauga užtikrinta, radiacijos fonas Novovoronežo AE pramoninėje teritorijoje ir aplinkinėse vietovėse nepasikeitė ir atitinka natūralias gamtines vertes.

Ukrainos pusė kol kas nekomentavo šio įvykio. 

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

 

