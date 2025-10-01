„Mėnesiuką pakentėkit“: Rusijoje – kritinis benzino trūkumas

Kaip praneša „Kommersant“, be Kinijos, Maskva taip pat tikisi pirkti benziną Pietų Korėjoje ir Singapūre. Tam planuojama panaikinti importo muitus degalams, įvežamiems per atskirus pasienio punktus Tolimuosiuose Rytuose. Tuo pačiu valstybės biudžetas kompensuos importuotojams skirtumą tarp pasaulinių ir vidaus kainų. Benziną iš Azijos galės tiekti trys bendrovės – „Rosneft“, AO NNK ir valstybinė VO „Promsyriejimport“. Tokiu atveju atsiras galimybė į centrinę Rusijos dalį tiekti benziną, pagamintą Sibiro naftos perdirbimo gamyklose – apie 150 tūkstančių tonų per mėnesį.
Be to, vyriausybė tikisi padidinti benzino importą iš Baltarusijos, taip pat panaikinti draudimą naftos perdirbimo gamykloms naudoti monometilaniliną (MMA) – oktano skaičių didinantį priedą, kuris leidžia padidinti gamybą. Dėl didelio toksiškumo ir onkologijos rizikos jis yra uždraustas daugelyje pasaulio šalių, o Rusijoje buvo naudojamas iki 2016 m.
Kol kas, nepaisant priemonių, kurių imamasi energetikos objektams apsaugoti, egzistuoja rizika, kad padėtis su naftos produktų tiekimu vidaus rinkai toliau blogės, cituoja „Kommersant“ kreipimąsi, kurį premjerui Michailui Mišustinui nusiuntė vicepremjeras Aleksandras Novakas.
Gyventojams siūloma „dar mėnesį pakentėti“, tariamai po to benzino trūkumą pavyks sureguliuoti, skelbiama „The Moscow Times“. Taip pat pranešama, kad šiuo metu Rusijos vartojimo rinkoje trūksta apie 20 proc. degalų, lyginant su įprastu vartojimu. Valdininkai situaciją jau dabar vadina kritine.
Ėmėsi 30 metų neregėtų priemonių
Rugsėjo pabaigoje šalyje neveikė rekordiškai daug – 38 % naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų (338 tūkst. tonų per parą). 70 % šių neveikiančių gamyklų buvo dėl Ukrainos atakų, kurios nuo rugpjūčio pradžios sunaikino daugiau nei 20 didelių naftos perdirbimo gamyklų.
Rugsėjo mėnesį dar keturios Rusijos naftos perdirbimo gamyklos sustabdė gamybą. Tarp jų – „Kinef“ Leningrado srityje, užimanti antrą vietą pagal pajėgumą Rusijoje, taip pat „Rosneft“ Riazanės naftos perdirbimo gamykla, įeinanti į penkių didžiausių gamyklų penketuką. Pirmoji sustabdė gamybą rugsėjo 14 d., antroji – rugsėjo 5 d. Nuo rugsėjo 20 d. perdirbimą sustabdė ir Novokuibyševsko naftos perdirbimo gamykla, o rugsėjo 22 d. – „Gazprom“ priklausanti Astrachanės dujų perdirbimo gamykla. Dėl to su degalų trūkumu susidūrė regionai nuo Sachalino ir Kurilų salų iki Žemutinio Naugardo srities ir Krymo, kur nuo savaitės pradžios draudžiama parduoti daugiau kaip 30 litrų benzino vienam asmeniui.
Dėl importo iš Azijos ir Baltarusijos, taip pat dėl ekologinių reikalavimų naftos perdirbimo gamykloms sumažinimo, valdžia mato galimybę vidaus rinkai papildomai tiekti 350 tūkstančių tonų benzino ir 100 tūkstančių tonų dyzelinio kuro per mėnesį, rašo „Kommersant“. Be MMA, Rusijos vyriausybė svarsto galimybę leisti parduoti benziną, kurio alkoholio dalis siekia iki 10 %, taip pat padidinti aromatinių angliavandenilių normą jame iki 42 %.
Paskutinį kartą Rusija importavo didelius benzino kiekius 90-aisiais, kai šalyje trūko savo gamybos kuro.
