Kas iš tiesų kariauja už Rusiją? „Forbes“ įvardijo šalį, kuri netrukus aplenks Šiaurės Korėją

Gimtadienį šventęs Putinas patvirtino, kad ir toliau siekia savo karo tikslų Ukrainoje
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį per susitikimą su kariniais vadovais dar kartą patvirtino, kad ir toliau siekia savo karo tikslų Ukrainoje, sakė jiems, kad Ukrainos smūgiai toli Rusijoje „nepadės“ Kyjivui.
V. Putinas teigė, kad šiomis kontratakomis Kyjivas mėgina sudaryti sėkmės įspūdį savo Vakarų rėmėjams, nors fronto linijoje Ukrainos pajėgos yra priverstos trauktis.
Valstybinė televizija taip pat parodė eilutę vilkintį Rusijos prezidentą, švenčiantį savo 73-ąjį gimtadienį su uniformuotais vadais per banketą.
Po neseniai įvykdytų Ukrainos raketų ir dronų smūgių V. Putinas pabrėžė būtinybę užtikrinti Rusijos piliečių saugumą ir apsaugoti strateginius taikinius bei civilinę infrastruktūrą, įskaitant energetikos objektus. „Tai mūsų užduotis“, – sakė jis.
Invaziją atremianti Ukraina rengia smūgius į Rusijos degalų saugyklas ir naftos perdirbimo gamyklas. Šios atakos padaro žalos, bet ne tokios didelės lyginant su Ukrainos patiriamu sunaikinimu ir žuvusiųjų skaičiumi per daugiau nei trejus su puse metų trunkančią Rusijos invaziją.
V. Putinas teigė, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos išlaiko strateginę iniciatyvą ir šiemet užėmė 4900 kvadratinių kilometrų teritorijos bei 212 kaimų.
Šių skaičių neįmanoma nepriklausomai patikrinti.
„Mūsų bendra užduotis nesikeičia: turime garantuoti, kad būtų pasiekti visi kariuomenei iškelti tikslai“, – sakė jis.
Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas teigė, kad dabar Rusijos prioritetas yra pulti Ukrainos raketų ir dronų gamybos vietas, kalbėjo apie Rusijos kariuomenės pasistūmėjimą Donecke, Zaporižioje ir Dnipropetrovske.
Rusijos pajėgoms apšaudžius Chersono centrą sužeisti trys žmonės
Spalio 7 d. vakarą okupantai rusai apšaudė Chersono Centrinį rajoną ir sužeidė tris žmones, platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Chersono srities karinė administracija.
Apšaudymas įvyko apie 20.20 val. Iš pradžių buvo pranešta apie du sužalotus žmones – 55 m. vyrą ir 20-metę moterį, kurie patyrė sprogimo sukeltus sužeidimus ir smegenų sukrėtimus. Abiem nukentėjusiesiems buvo suteikta medicininė pagalba, jie toliau gydysis ambulatoriškai.
Vėliau administracija informavo apie trečią nukentėjusį asmenį – 23 m. vyrą, kuris patyrė sprogimo sukeltus sužalojimus, peties sąnario skeveldrinius sužeidimus ir žastikaulio lūžį. Jis buvo hospitalizuotas.
Kaip skelbta anksčiau, spalio 7 d. rytą per Rusijos smūgį Chersone žuvo vienas žmogus.
Zelenskis kaltina Rusiją naudojant bepiločius orlaivius siekiant destabilizuoti Europą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją siekiu destabilizuoti Europą, sabotažui ir trikdymui pasitelkiant bepiločius orlaivius.
Antradienio vakarą savo vaizdo kreipimesi V. Zelenskis pareiškė, kad Maskva naudoja savo vadinamąjį „šešėlinį laivyną“ ne tik karui finansuoti, tanklaiviais gabendama naftą, bet ir sabotažui bei įvairioms pastangoms pakenkti stabilumui žemyne.
„Neseniai iš tanklaivių paleisti bepiločiai orlaiviai yra vienas iš tokių pavyzdžių“, – pažymėjo jis, remdamasis Ukrainos užsienio tarnybų žvalgybos duomenimis.
Oficiali informacija apie kai kuriose šalyse, įskaitant Daniją ir Vokietiją, neseniai pastebėtų bepiločių orlaivių kilmę kol kas nepatvirtinta. Rusija bet kokį vaidmenį neigia.
Rusijos nacionalinio saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas užsiminė, kad Ukrainos pajėgos esą pačios gali provokuojamai naudoti tokius bepiločius orlaivius, jog įtrauktų Europą į karą su Rusija. Ukraina taip pat gamina tolimojo nuotolio bepiločius.
„Turima informacija dalijamės su savo partneriais, ir yra labai svarbu, kad jie Rusijai atsakytų realiais veiksmais“, – nurodė V. Zelenskis ir kartu pridūrė, kad tiek viešai, tiek už uždarų durų vyks tolesni susitikimai ir derybos. Jis daugiau detalių nepateikė.
„Rusai turi žinoti, kad jokie jų destruktyvūs veiksmai, visi jų niekšiški poelgiai, neliks be pasaulio atsako“, – sakė jis.
Ukraina su Vakarų karine pagalba jau daugiau nei trejus su puse metų ginasi nuo Rusijos invazijos.
Kas iš tiesų kariauja už Rusiją? „Forbes“ įvardijo šalį, kuri netrukus aplenks Šiaurės Korėją
Rusija vis labiau pasikliauja užsieniečiais kare su Ukraina. Dėl rekordinių nuostolių Kremlius verbuoja kubiečius, šiaurės korėjiečius, afrikiečius ir migrantus iš Centrinės Azijos.
Tai, kas prasidėjo kaip regioninis įsiveržimas, virto daugianacionaline autoritarizmo kampanija prieš Ukrainą, rašo „Forbes“.
Maskvai tai yra būdas tęsti karą be vidaus pasipriešinimo, o jos sąjungininkams – galimybė įgyti kovinės patirties šiuolaikiniame kare.
Ukrainos pareigūnai teigia, kad netrukus Rusijos pusėje gali kariauti iki 25 tūkstančių kubiečių. Jie taps didžiausiu užsienio kontingentu mūšio lauke, aplenkdami net Šiaurės Korėją.
Viską lemia pinigai
Žurnalistas pažymi, kad daugeliui kubiečių dalyvavimas Rusijos kare prieš Ukrainą yra patrauklus dėl finansinės naudos. Jiems žadama mokėti apie 2 tūkst. dolerių per mėnesį.
Tuo tarpu krizę patiriančioje Kuboje vidutinis atlyginimas saloje yra apie 20 dolerių, todėl Rusijos kubiečiams pažadėti pinigai yra astronominiai.
Pranešama, kad sutartis dėl dalyvavimo kovose fronto linijoje jau pasirašė tūkstančiai žmonių. Kiti sako, kad juos apgavo – esą kvietė dirbti statybose, o išsiuntė į apkasus.
„Kubos kariai gauna ypač didelius atlyginimus. Jei jie žus, jų našlės taps turtingos. Jei jie išgyvens, jie taps turtingais herojais. Bet kuriuo atveju Kuba gauna labai reikalingus pinigus, o režimas gali prisiimti nuopelnus“, – paaiškino Aleksandras Motylis, politikos mokslų profesorius JAV Rutgerso universitete.
Be to, jo nuomone, Havana taip pat gali siekti sustiprinti savo revoliucinę reputaciją. O atviras solidarumas su Maskva gali „sukreipti Vašingtono savimeilę“. Tačiau toks žingsnis, anot jo, taip pat rodo Rusijos silpnumą.
„Karių iš tokių šalių kaip Kuba, Šiaurės Korėja, Afrika ir Centrinė Azija įtraukimas yra silpnumo, o galbūt net ir nevilties ženklas. Putinas mato, kad rusai vis mažiau pasiruošę mirti veltui, todėl jis leidžia užsieniečiams kariauti ir mirti vietoj jų“, – sako A. Motylis.