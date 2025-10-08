Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Atsakė, ar Zalužnas sieks tapti Ukrainos prezidentu: „Kažkas nusprendė žaisti politinius žaidimus“

2025-10-08 17:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 17:19

Buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas ir dabartinis Ukrainos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Valerijus Zalužnas nesiruošia jokiems rinkimams.

Valerijus Zalužnas (nuotr. SCANPIX)

Buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas ir dabartinis Ukrainos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Valerijus Zalužnas nesiruošia jokiems rinkimams.

Kaip rašo „Ukrainska Pravda“, žiniasklaidai tai patvirtino jo atstovė Oksana Torop.

Ar Zalužnas ruošiasi rinkimams?

Anot jos, kol vyksta karas, „V. Zalužnas nemąsto apie jokius rinkimus ir niekam nesiruošia“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tegul tai sako ir rašo kokie nors šaltiniai milijoną kartų, bet jo pozicija yra aiški ir nekintama“, – pareiškė ji.

Vienas prancūzų portalas neseniai skelbė, kad V. Zalužnas esą kreipėsi į kelis aukščiausio rango karininkus su pasiūlymu įtraukti juos į jo parlamentinį sąrašą, jei jis bus iškeltas į prezidento postą.

„Yra įtarimas, kad ši informacija, kaip ir ankstesnė apie tariamą (Zalužno rinkiminio – red.) štabo formavimą Londone, yra vienos grandinės grandys, turinčios tą patį užsakovą. Kažkas nusprendė šiais sudėtingais šalies laikais žaisti politinius žaidimus“, – sako O. Torop.

Apie tai, kad V. Zalužnas ruošiasi rinkimams, anksčiau skelbė ir kiti leidiniai.

