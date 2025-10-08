Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis atskleidė Ukrainos kontrpuolimo detales: vardija, kiek neteko Rusija

2025-10-08 22:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 22:41

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė detalių apie dabartinę Ukrainos pajėgų kontrpuolimo operaciją Dobropilios kryptimi, rašo UNIAN.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
18

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė detalių apie dabartinę Ukrainos pajėgų kontrpuolimo operaciją Dobropilios kryptimi, rašo UNIAN.

REKLAMA
3

Anot V. Zelenskio, rusų kariai čia patiria didelius nuostolius.

Zelenskis skelbia naujausią informaciją iš fronto

V. Zelenskis sako, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis trečiadienį pristatė ataskaitą apie padėtį visoje fronto linijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Ypatingas dėmesys dabar, žinoma, skiriamas Dobropilios operacijai, kontrpuolimo operacijai. Nuo jos pradžios iki šiandien rusai jau patyrė daugiau nei 12 tūkst. nuostolių, ir tai tik ten, tik Pokrovsko ir Dobropilios rajonuose, būtent nuo rugpjūčio 21 d. Iš šių 12 tūkst. daugiau nei 7 200 yra negrįžtami nuostoliai“, – sako jis.

REKLAMA
REKLAMA

Anot V. Zelenskio, Ukrainos gynybos pajėgos taip pat kovoja visomis kitomis kryptimis.

„Kupjanske – noriu padėkoti kiekvienam mūsų kariui, kuris dabar kovoja mieste ir jo apylinkėse. Novopavlovsko kryptimi taip pat nėra lengva, ten tęsiasi mūsų aktyvios gynybinės operacijos, yra tikrai neblogų rezultatų“, – sako jis.

V. Zelenskis sako trečiadienį taip pat gavęs Ukrainos saugumo tarnybos vadovo Vasilijaus Maljuko ataskaitą.

„Dėl mūsų operacijų – aš suderinau su tarnyba kai kuriuos planus, mūsų asimetrinius atsakus į Rusijos karą“, – pažymėjo valstybės vadovas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę (nuotr. SCANPIX)
Rusija gavo įsakymą šturmuoti bet kokia kaina: Zelenskis skelbia detales (22)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis: JAV vyriausybės darbo sustabdymas nesukliudė tiekti ginklus Ukrainai (8)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis: Rusija gali pažeisti oro erdvę „bet kur“ Europoje (14)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Siekdamas sustiprinti paramą Ukrainai Volodymyras Zelenskis jungiasi prie ES lyderių Kopenhagoje (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų