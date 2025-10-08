Zelenskis atskleidė Ukrainos kontrpuolimo detales: vardija, kiek neteko Rusija

Anot V. Zelenskio, rusų kariai čia patiria didelius nuostolius.
Zelenskis skelbia naujausią informaciją iš fronto
V. Zelenskis sako, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis trečiadienį pristatė ataskaitą apie padėtį visoje fronto linijoje.
„Ypatingas dėmesys dabar, žinoma, skiriamas Dobropilios operacijai, kontrpuolimo operacijai. Nuo jos pradžios iki šiandien rusai jau patyrė daugiau nei 12 tūkst. nuostolių, ir tai tik ten, tik Pokrovsko ir Dobropilios rajonuose, būtent nuo rugpjūčio 21 d. Iš šių 12 tūkst. daugiau nei 7 200 yra negrįžtami nuostoliai“, – sako jis.
Anot V. Zelenskio, Ukrainos gynybos pajėgos taip pat kovoja visomis kitomis kryptimis.
„Kupjanske – noriu padėkoti kiekvienam mūsų kariui, kuris dabar kovoja mieste ir jo apylinkėse. Novopavlovsko kryptimi taip pat nėra lengva, ten tęsiasi mūsų aktyvios gynybinės operacijos, yra tikrai neblogų rezultatų“, – sako jis.
V. Zelenskis sako trečiadienį taip pat gavęs Ukrainos saugumo tarnybos vadovo Vasilijaus Maljuko ataskaitą.
„Dėl mūsų operacijų – aš suderinau su tarnyba kai kuriuos planus, mūsų asimetrinius atsakus į Rusijos karą“, – pažymėjo valstybės vadovas.
