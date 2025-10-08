Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Žiniasklaida: aplink Kaliningradą ratą apsuko žvalgybinis JAV lėktuvas

2025-10-08 23:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 23:08

Buvo užfiksuotas aplink Kaliningradą ratą sukantis JAV karinių oro pajėgų lėktuvas, skirtas rinkti žvalgybos informaciją apie priešo radarų sistemas, skelbia „Daily Mail“.

Buvo užfiksuotas aplink Kaliningradą ratą sukantis JAV karinių oro pajėgų lėktuvas, skirtas rinkti žvalgybos informaciją apie priešo radarų sistemas, skelbia „Daily Mail“.

4

Duomenys rodo, kad orlaivis RC-135U „Combat Sent“ antradienį anksti ryte pakilo iš Anglijos, skrido virš Baltijos šalių ir apsuko ratą aplink Kaliningradą. Paskui orlaivis grįžo į Jungtinę Karalystę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amerikiečių lėktuvas išskrido iš Mildenhall, Karališkųjų oro pajėgų bazės Suffolke, 2:32 val. ryto ir grįžęs nusileido 9:36 val.

Dieną prieš tai Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas apkaltino Rusiją vykdant hibridinį karą prieš Vokietiją.

Kuo ypatingas šis lėktuvas?

JAV karinės oro pajėgos apibūdina šį žvalgybinį lėktuvą kaip teikiantį strateginę elektroninę žvalgybinę informaciją prezidentui, karo sekretoriui, Gynybos departamento vadovams ir karo vadams.

„Nustatydamas ir identifikuodamas užsienio karinių sausumos, jūrų ir oro pajėgų radaro signalus, „Combat Sent“ renka ir kruopščiai tiria kiekvieną sistemą, teikdamas strateginę analizę karo dalyviams“, – teigia karinės pajėgos.

Visi RC-135U „Combat Sent“ lėktuvai yra pritaikyti degalų papildymui ore, todėl jų skrydžio nuotolis yra praktiškai neribotas. Jie turi pažangias ryšių ir navigacijos sistemas.

Lėktuvus lengva atpažinti pagal jų išskirtines antenas priekyje ir ant sparnų galiukų, pailgintą uodegą.

Įgulą paprastai sudaro du pilotai, navigatorius, du oro sistemų inžinieriai, bent 10 elektroninių priemonių pareigūnų, papildomi techniniai specialistai.

Lėktuvas registruoja ir analizuoja užsienio radarų ir ryšių sistemų elektroninius signalus, leidžia analitikams identifikuoti ir žemėlapyje pažymėti priešo pajėgumus bei parengti atsakomąsias priemones.

