  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Šiurpus įvykis lėktuve: mirė užspringęs keleivis

2025-10-08 16:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 16:42

Šeima kaltina oro linijas „Qatar Airways“ dėl 85-erių vyro mirties. Kaip skelbia „The Independent“, šeima kaltina bendrovę atnešus vyrui ne tą maistą, kurį jis užsakė, esą todėl keleivis užspringo ir lėktuve mirė.

„Qatar Airways“ oro linijos BNS Foto

Šeima kaltina oro linijas „Qatar Airways" dėl 85-erių vyro mirties. Kaip skelbia „The Independent", šeima kaltina bendrovę atnešus vyrui ne tą maistą, kurį jis užsakė, esą todėl keleivis užspringo ir lėktuve mirė.

0

Keleivis Asoka Jayaweera buvo griežtas vegetaras, todėl buvo užsakęs vegeratišką patiekalą lėktuve. Vis dėlto jam buvo atneštas maistas su mėsa.

Anot šeimos, vyras bandė apvalgyti mėsą ir užspringo maisto gabalėliu.

Lėktuve užspringo keleivis

Pilotas negalėjo leistis avariniu būdu, nes lėktuvas „skrido virš Arkties rato/vandenyno“, teigiama ieškinyje.

Tačiau mirusio vyro sūnus tikina, kad lėktuvas tuo metu esą buvo kitoje vietoje ir lengvai galėjo pakeisti kursą.

Kaip lėktuvas galiausiai nusileido Škotijoje, jau buvo per vėlu. Be sąmonės jis išbuvo 3,5 val.

„Qatar Airways“ siūlo 19 specialių patiekalų, iš kurių septyni yra be mėsos.

Keliautojai, turintys specialių mitybos poreikių, anksčiau yra susidūrę su problemomis skrydžio metu. Praėjusiais metais britų realybės šou žvaigždė Jack Fowler, kuris turi stiprią alergiją riešutams, sakė, kad vos nemirė „Qatar Airways“ skrydžio į Dubajų metu, nes jam buvo patiektas vištienos karis su riešutais.

Pranešama, kad panaši situacija jam nutiko ir prieš metus, kai jam buvo pateikti ledai su riešutais taip pat „Qatar Airways“ skrydžio metu.

