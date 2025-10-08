Gatvėje pasigirdo klyksmai: vos išlipusią iš autobuso 6-metę mirtinai partrenkė mikroautobuso vairuotojas

Ši tragedija sukrėtė visą Bilsborou kaimą Lankašyre, Jungtinėje Karalystėje. Teisme išklausyti liudijimai atskleidė šokiruojančias nelaimės aplinkybes, o vairuotojas kaltinamas mirtį sukėlusiu pavojingu vairavimu, rašoma dailymail.com.
Nelaimė įvyko iškart vos išlipus iš autobuso
Teisme paaiškėjo, kad šešerių metų Millie Gribble žuvo praėjus vos kelioms sekundėms po to, kai iš autobuso išlipo kartu su mama Samantha Edmondson. Tragedija įvyko 2023 metų rugpjūčio 15-ąją, prieš pat 13 val.
Millie partrenkė 61 metų vairuotojas Stephenas Wordenas, kai šis, kaip įtariama, užvažiavo ant žolės kelkraščio bandydamas išlipti iš transporto priemonės. Tuo metu jis taip pat kliudė paauglį berniuką ir jo motiną.
Vos po kelių sekundžių, kai mama ir dukra paliko autobusą, pasigirdo garsus trenksmas ir klyksmai. Pats vairuotojas vėliau teisme sakė:
„Pamačiau tris vaikus, kurie išlipo iš autobuso, gulinčius ant žemės, ir iš karto supratau.“
Po susidūrimo S. Wordenas trenkėsi į žibinto stulpą ir tvirtino, kad suveikė stabdžių gedimas, tačiau vėliau pripažino, jog nelaimė įvyko dėl kontrolės praradimo.
Prokurorė: „Jis net nestabdė“
Bylą nagrinėjant teisme, prokurorė Barbara Webster pabrėžė, kad vairuotojas akivaizdžiai nepastebėjo priešais jį važiuojančių transporto priemonių.
„Artėdamas prie autobusų stotelės, ponas S. Wordenas akivaizdžiai nepastebėjo priešais jį važiuojančių transporto priemonių.
Atlikdamas pavojingą manevrą, jis pats nestabdė. Jis pasuko į kairę, užvažiavo ant kelkraščio. Tuo pačiu metu [keleiviai] išlipo iš autobuso.
Jis nė karto nestabdė – turime vaizdo įrašą, kuriame matyti, kad jis net nestabdė, nes buvo ant žolės kelkraščio, prieš atsitrenkdamas į Millie ir kitus“, – teigė ji.
Motinos liudijimas: „Pamenu garsą, kai jis užvažiavo ant bordiūro“
Teisme išklausyta ir S. Edmondson, žuvusios mergaitės mamos, liudijimas. Ji išsamiai prisiminė baisų momentą:
„Išlipome iš autobuso ir pagalvojau, kad palauksiu, kol jis pajudės, o tada pažiūrėsiu, kur pereiti kelią. Išlipau ir pasisukau į kairę. Eidama link autobuso galo pamačiau mikroautobusą, lekiantį link jo galo.
Tikėjausi, kad jis stabdys. Jis numušė šoninius veidrodėlius. Tai buvo toks šokas. Pamenu garsą, kai jis užvažiavo ant bordiūro.“
Motina pasakojo, kad tuomet puolė ieškoti ant žemės gulinčios dukros.
„Tai buvo masinė panika. Išsitraukiau telefoną, bet nežinojau, ką su juo daryti“, – tragiškus momentus prisimena ji.
Bandymas gelbėti mergaitę
Po smūgio vienas iš liudininkų ėmėsi gaivinti Millie, kol atvyko medikai. Mergaitė buvo sraigtasparniu skubiai nugabenta į „Alder Hey“ vaikų ligoninę, kur gydytojai kovojo dėl jos gyvybės. Nepaisant pastangų, mažylė mirė.
Ankstesniame teismo posėdyje S. Wordenas pripažino neatsargaus vairavimo sukeltą mirtį ir sunkius sužalojimus, tačiau neigė, kad vairavo pavojingai.
Gynybiniame pareiškime, kurį vėliau atsiėmė, jis teigė, jog stabdžiai sugedo, nors spaudė pedalą, ir susidūrimas buvo nelaimingas atsitikimas.
Vėliau jis pripažino negaliantis paaiškinti, kodėl prarado transporto priemonės kontrolę ir spėjo, kad galėjo patirti medicininį epizodą. Tačiau, kaip nurodė prokurorė teisėja, šis teiginys nebus nagrinėjamas teisme.
S. Wordenas šiuo metu neigia sukėlęs mirtį ir sunkius sužalojimus.
Tragiška M. Gribble mirtis sukrėtė vietos bendruomenę ir paskatino diskusijas apie saugumą prie autobusų stotelių bei vairuotojų atsakomybę. Tuo metu teismo procesas dar tebevyksta, o sprendimas dėl vairuotojo kaltės bus priimtas artimiausiomis savaitėmis.
