Avarija įvyko netoli sankryžos su Sietyno gatve. Paaiškėjo, kad avarijos kaltininkas – girtas.
Žmonės per avariją nesužeisti. Automobiliai kai kurie apgadinti stipriai.
Masinė avarija Vilniuje: susidūrė 5 automobiliai, kaltininkas – girtas(7 nuotr.)
Masinė avarija Vilniuje: susidūrė 5 automobiliai, kaltininkas – girtas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
„Lexus“ vairuotojas įpūtė apie 2 promiles. Tai yra vidutinis girtumas, už ką gresia baudžiamoji byla.
Pasisekė, kad per šį incidentą nenukentėjo žmonės.
