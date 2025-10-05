Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Masinė avarija Vilniuje: susidūrė 5 automobiliai, kaltininkas – girtas

2025-10-05 21:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 21:38

Vilniuje, Pilaitės prospekte, sekmadienio vakarą įvyko masinė avarija – susidūrė 5 automobiliai.

Masinė avarija Vilniuje: susidūrė 5 automobiliai, kaltininkas – girtas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

Vilniuje, Pilaitės prospekte, sekmadienio vakarą įvyko masinė avarija – susidūrė 5 automobiliai.

1

Avarija įvyko netoli sankryžos su Sietyno gatve. Paaiškėjo, kad avarijos kaltininkas – girtas.

Žmonės per avariją nesužeisti. Automobiliai kai kurie apgadinti stipriai.

Masinė avarija Vilniuje: susidūrė 5 automobiliai, kaltininkas – girtas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Masinė avarija Vilniuje: susidūrė 5 automobiliai, kaltininkas – girtas

„Lexus“ vairuotojas įpūtė apie 2 promiles. Tai yra vidutinis girtumas, už ką gresia baudžiamoji byla.

Pasisekė, kad per šį incidentą nenukentėjo žmonės.

