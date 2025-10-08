Siaubas lėktuve – mirė moteris

Kanados institucijos sekmadienį apie 9:45 buvo informuotos, kad „Boeing 787-10 Dreamliner“ lėktuve yra negaluojanti 34-erių moteris.
Lėktuve mirė moteris
Moteris buvo skubiai nugabenta į ligoninę, tačiau nepaisant medikų pastangų, mirė.
Incidentas tiriamas.
Panašus incidentas įvyko sekmadienio naktį „British Airways“ lėktuve, skridusiame iš Londono į Nigeriją metu.
Praėjus vos dviem su puse valandos nuo skrydžio pradžios, pilotas buvo priverstas nukreipti lėktuvą į Barselonos oro uostą, nes sunegalavo 80-metis Nigerijos pilietis.
Skelbiama, kad jis buvo atvykęs į Jungtinę Karalystę gydytis dėl vėžio, tačiau lėktuve mirė.
Tame pačiame lėktuve sveikata sutriko ir nėščiai moteriai.
