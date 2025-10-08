Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Siaubas lėktuve – mirė moteris

2025-10-08 16:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-08 16:59

Avialinijų KLM lėktuve sekmadienį mirė keleivė, skelbia „Dailymail“. Lėktuvas skrido iš Amsterdamo į Los Andželą. Pilotai buvo priversti tupdyti lėktuvą Kanadoje.

Lėktuvas (nuotr. 123rf.com)

Avialinijų KLM lėktuve sekmadienį mirė keleivė, skelbia „Dailymail". Lėktuvas skrido iš Amsterdamo į Los Andželą. Pilotai buvo priversti tupdyti lėktuvą Kanadoje.

0

Kanados institucijos sekmadienį apie 9:45 buvo informuotos, kad „Boeing 787-10 Dreamliner“ lėktuve yra negaluojanti 34-erių moteris.

Lėktuve mirė moteris

Moteris buvo skubiai nugabenta į ligoninę, tačiau nepaisant medikų pastangų, mirė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Incidentas tiriamas.

Panašus incidentas įvyko sekmadienio naktį „British Airways“ lėktuve, skridusiame iš Londono į Nigeriją metu.

Praėjus vos dviem su puse valandos nuo skrydžio pradžios, pilotas buvo priverstas nukreipti lėktuvą į Barselonos oro uostą, nes sunegalavo 80-metis Nigerijos pilietis.

Skelbiama, kad jis buvo atvykęs į Jungtinę Karalystę gydytis dėl vėžio, tačiau lėktuve mirė.

Tame pačiame lėktuve sveikata sutriko ir nėščiai moteriai.

