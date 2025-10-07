Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Donaldas Trumpas vėl kirto Vladimirui Putinui: „Tai beprotybė“

2025-10-07 21:35 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-10-07 21:35

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad yra nusivylęs Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu dėl jo negebėjimo susitarti dėl karo Ukrainoje pabaigos.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
18

Apie tai jis kalbėjo antradienį spaudos konferencijoje su Kanados premjeru Marku Carney, rašo „Kanal 24“.

Susitikimo metu D. Trumpas pareiškė, kad praėjusią savaitę dėl karo žuvo 7 812 žmonių, kurių dauguma yra kariai. Anot jo, šį karą sunkiau užbaigti nei konfliktą Gazoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Beveik aštuoni tūkstančiai karių žuvo. Tai beprotybė! Maniau, kad tai bus vienas iš lengviausių susitarimų. Aš labai gerai sutariau su Putinu ir manau, kad jis mane labai nuvilia. Nes maniau, kad tai bus lengva išspręsti, bet paaiškėjo, kad tai gali būti sudėtingiau nei Artimuosiuose Rytuose“, – cituojamas jis.

Tą pačią gaidelę D. Trumpas kartoja jau kurį laiką.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Trumpas teigia, kad yra „reali galimybė“ pasiekti taikos susitarimą dėl Gazos Ruožo

JAV prezidentas D. Trumpas antradienį pareiškė, kad yra „reali galimybė“ pasiekti taikos susitarimą dėl Gazos Ruožo, nes palestiniečių grupuotės „Hamas“ ir Izraelio derybininkai surengė netiesiogines derybas per antrąsias spalio 7-osios išpuolio metines.

„Esame labai arti susitarimo dėl Artimųjų Rytų, kuris užtikrins taiką Artimuosiuose Rytuose“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete, kuriame kartu su juo buvo Kanados ministras pirmininkas Markas Carney.

D. Trumpas sakė, kad JAV derybininkai dalyvauja dabar Egipte vykstančiose derybose. Baltieji rūmai pirmadienį sakė, kad tam tikras vaidmuo jose teks D. Trumpo specialiajam pasiuntiniui Steve‘ui Witkoffui ir žentui Jaredui Kushneriui.

„Yra reali galimybė, kad mes galime ką nors padaryti, – sakė D. Trumpas. – Manau, kad yra galimybė pasiekti taiką Artimuosiuose Rytuose. Tai kažkas, kas net daugiau nei situacija Gazos Ruože. Norime, kad įkaitai būtų nedelsiant paleisti.“

„Mūsų komanda dabar yra ten, dar viena komanda ką tik išvyko, o kitos šalys, tiesiogine to žodžio prasme visos pasaulio šalys, pritaria šiam planui“, – sakė jis.

D. Trumpas pridūrė, kad Jungtinės Valstijos padarys „viską, kas įmanoma, siekiant užtikrinti, kad visi laikytųsi susitarimo“, jei „Hamas“ ir Izraelis susitars dėl paliaubų karui užbaigti.

