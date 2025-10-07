Elitiniame WTA 1000 turnyre – rusės ašaros ir keiksmažodžiai

Britė Emma Raducanu (WTA-30) 1:6, 1:4 neturėjo vilčių prieš amerikietę Ann Li (WTA-46) ir nusprendė anksčiau laiko baigti mačą. Britė korte jautėsi prastai, medicininės pertraukėlės metu jai buvo pamatuotas kraujospūdis ir ji galiausiai nusprendė nebesikankinti.
Daugiau nei 30 laipsnių karščio neatlaikė ir latvė Jelena Ostapenko (WTA-25) 0:6, 1:2 atsiliko nuo rumunės Soranos Cirsteos (WTA-58) bei atsisakė tęsti susitikimą.
Antrame turnyre iš eilės fiasko patyrė 5-oji pasaulio raketė Mirra Andrejeva. Uhane ji jau pirmajame mače 7:6 (7:4), 3:6, 3:6 krito prieš vokietę Laurą Siegemund (WTA-57). M. Andrejeva viso mačo metu sunkiai tramdė emocijas ir ašaras liejo tiesiog korte. Teigiama, kad viename iš epizodų M. Andrejeva po pralaimėtos savo padavimų serijos paprašė, kad nebūtų filmuojama.
Mirra Andreeva saying she doesn’t want to be filmed after losing her serving game😔 pic.twitter.com/vEWyoO0G6U— Amanda Anisimova🌺 (@anisimovamanda_) October 7, 2025
🙏🙏😭😭😭 Mirra Andreeva breaking down on Court emotionally.she is just 18 but also this is not normal. Fix this.#Wuhanopen#Mirraandreeva#andreeva https://t.co/5zoQO3MhyX pic.twitter.com/Iz64VvQNqIREKLAMAREKLAMA— Aconites (@Neermasi) October 7, 2025
🎾 “F*king sick of this f*king tennis”— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2025
18-year-old Russian tennis player Mirra Andreeva couldn’t hold back her emotions after losing a point in a match against Germany’s Laura Siegemund at the Wuhan tournament. pic.twitter.com/WmrOFZ6LKE
Jei amerikietė Jessica Pegula (WTA-6) trečiadienį pasieks pergalę, tuomet M. Andrejeva reitinge kris į 6-ą poziciją.
Buvusi pirmoji pasaulio raketė japonė Naomi Osaka (WTA-16) 4:6, 7:5, 6:3 įveikė kanadietę Leylah Fernandez (WTA-27). Kanadietė vienu metu buvo labai arti pergalės. L. Fernandez antrojo seto vienuoliktajame geime turėjo „break pointą“ ir galėjo atsidurti per vieną savo padavimų seriją nuo pergalės, tačiau N. Osaka spaudimą atlaikė, o kitame geime pati realizavo „break pointą“. Trečiajame sete japonė iš karto atitrūko 3:0 ir vėliau ramiai išlaikė pranašumą.
Staigmeną pateikė kinė Shuai Zhang (WTA-142). Ji 6:2, 2:6, 6:3 pranoko amerikietę Emmą Navarro (WTA-14). Trečiajame sete E. Navarro pirmavo 3:0, bet vėliau pralaimėjo visus 6 likusius geimus.
Tokijo olimpinė čempionė šveicarė Belinda Benčič (WTA-15) 6:2, 6:2 nepaliko vilčių Paryžiaus olimpinei vicečempionei kroatei Donnai Vekič (WTA-71), o Uhane debiutavusi lenkė Iga Swiatek (WTA-2) 6:1, 6:1 nepasigailėjo čekės Marie Bouzkovos (WTA-41).
Kelio į pergales neberanda Kanados teniso viltis Victoria Mboko (WTA-23), kuri šį kartą 3:6, 2:6 krito prieš Jekateriną Aleksandrovą. V. Mboko rugpjūčio 8 d. laimėjo WTA 1000 turnyrą Monrealyje (Kanada), o nuo tada pralaimėjo visus 3 žaistus mačus.
Ukrainietė Dajana Jastremska (WTA-31) dėl prastos savijautos 5:7, 6:4, 1:4 nebaigė mačo prieš L. Siegemund. Kita Ukrainos tenisininkė Marta Kostiuk (WTA-26) savo pasirodymą baigė po pralaimėjimo 6:2, 2:6, 4:6 prieš čekę Karoliną Muchovą (WTA-22).
Į Uhaną neatvyko ką tik WTA 1000 turnyrą Pekine (Kinija) laimėjusi JAV tenisininkė Amanda Anisimova (WTA-4), kuri susižeidė blauzdą. Iš dalyvių sąrašo išsibraukė ir olimpinė čempionė kinė Qinwen Zheng (WTA-10), kuriai atsinaujino alkūnės trauma.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Uhane prizų fondą sudaro beveik 3,655 mln. JAV dolerių.
