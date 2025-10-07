Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Xavi atskleidė, kaip Pepas Guardiola pakeitė jo sprendimą palikti „Barcelona“ komandą

2025-10-07 21:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 21:20

„Barcelona“ klubo legenda tapęs Xavi beveik visą savo karjerą praleido šioje ekipoje. Tačiau jis netikėtai atskleidė, kad ne kartą buvo arti išvykimo iš „Barcos“.

Xavi | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ klubo legenda tapęs Xavi beveik visą savo karjerą praleido šioje ekipoje. Tačiau jis netikėtai atskleidė, kad ne kartą buvo arti išvykimo iš „Barcos“.

REKLAMA
0

„Po Pasaulio U-20 čempionato manės labai norėjo „Milan“ klubo vadovas Galliani, tačiau aš nusprendžiau likti, – prisiminė X. Hernandezas. – Vėliau, 2008-aisiais, buvau arti sutarties pasirašymo su „Inter“. Tuo metu „Barcelona“ buvo prastoje situacijoje, daug kas mane kaltino, o „Bayern“ taip pat domėjosi manimi. Bet tada į klubą atėjo Pepas Guardiola ir viskas pasikeitė.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Saugo teigimu, tai buvo lūžio taškas Xavi karjeroje. Klaustas apie tada vyraujančią kritiką ir savo būseną, jis pripažino, jog klubas ieškojo naujos krypties, o Pepo atėjimas atnešė aiškią viziją ir šansą jo talentui spindėti.

REKLAMA
REKLAMA

„Pepas – vienas geriausių trenerių, – pažymėjo Xavi. – Jo taktika ir pasitikėjimas man suteikė sparnus. Tuo metu aš dar nebuvau pripažintas tarp elitinių žaidėjų, bet su juo viskas ėmė kilti į viršų.“

Su „Barcelona“ Xavi laimėjo 4 Čempionų lygos trofėjus ir 8 „La Liga“ čempionų titulus. Šioje komandoje jis iš viso praleido 17 metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų