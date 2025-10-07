Xavi atskleidė, kaip Pepas Guardiola pakeitė jo sprendimą palikti „Barcelona“ komandą

„Po Pasaulio U-20 čempionato manės labai norėjo „Milan“ klubo vadovas Galliani, tačiau aš nusprendžiau likti, – prisiminė X. Hernandezas. – Vėliau, 2008-aisiais, buvau arti sutarties pasirašymo su „Inter“. Tuo metu „Barcelona“ buvo prastoje situacijoje, daug kas mane kaltino, o „Bayern“ taip pat domėjosi manimi. Bet tada į klubą atėjo Pepas Guardiola ir viskas pasikeitė.“
Saugo teigimu, tai buvo lūžio taškas Xavi karjeroje. Klaustas apie tada vyraujančią kritiką ir savo būseną, jis pripažino, jog klubas ieškojo naujos krypties, o Pepo atėjimas atnešė aiškią viziją ir šansą jo talentui spindėti.
„Pepas – vienas geriausių trenerių, – pažymėjo Xavi. – Jo taktika ir pasitikėjimas man suteikė sparnus. Tuo metu aš dar nebuvau pripažintas tarp elitinių žaidėjų, bet su juo viskas ėmė kilti į viršų.“
Su „Barcelona“ Xavi laimėjo 4 Čempionų lygos trofėjus ir 8 „La Liga“ čempionų titulus. Šioje komandoje jis iš viso praleido 17 metų.
