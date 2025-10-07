Toni Kroosas: „Barcelona“ nuovargis ir neprisitaikymas taktikoje lemia pralaimėjimus rungtynių pabaigose“

„Nuo 75 minutės gali matyti, kad visi „Barcos“ žaidėjai vis labiau pavargę, – sakė T. Kroosas podcast‘e „Einfach mal Luppen“. – Jie nekeičia savo stiliaus, neuždaro erdvių. Jei esi pavargęs ir nestabdai žaidimo, greitai tampa aišku, kokia pažeidžiama tavo komanda praleisti įvartį!“ T. Kroosas teigė, kad Hansi Flicko vadovaujama komanda demonstruoja gražų ir patrauklų futbolą, tačiau tai turi savo kainą.
„Barcelona“ labai rizikuoja. Gražus žaidimas dažnai užgožia silpnas vietas, kuriomis varžovai gali pasinaudoti, ypač tada, kai išsivysto nuovargis. Viena bloga diena – ir bet kuris priešininkas gali išnaudoti jų pažeidžiamumą.“
Pastarųjų turų rezultatai ir patirti pralaimėjimai prieš PSG ir „Sevilla“, dar labiau sustiprino nuogąstavimus – nuovargis, traumų gausa ir trumpas suolas leido varžovams atakuoti erdves ir pelnyti įvarčius žaidimo pabaigoje.
T. Kroosas pridūrė, kad Madrido „Real“ komandoje tokių situacijų stengiamasi vengti rotuojant sudėtį, keičiamo žaidimo tempą ir visada ieškoma, kaip maksimaliai išnaudoti žaidėjų jėgas lemiamoms minutėms.
Ši T. Krooso įžvalga – signalas H. Flickui ir „Barcos“ štabui, kad rungtynių galas reikalauja ne tik grožio, bet ir praktiškų sprendimų, siekiant išlaikyti rezultatą bei apginti komandą nuo varžovų puolimo bangų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!