Dramatišką pergalę iškovojęs Djokovičius pagerino Federerio rekordą

Sunkią pergalę aštuntfinalyje pasiekė serbas Novakas Djokovičius (ATP-5). Jis per 2 valandas 40 minučių 6:3, 5:7, 6:2 įveikė ispaną Jaumę Munarą (ATP-41).
Serbas ketvirtajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir iš karto paprašė medicininės pertraukėlės dėl čiurnos skausmų. N. Djokovičius žaidimą galėjo pratęsti, o per likusią seto dalį nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“.
MTO for Novak's ankle, right after the break.— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) October 7, 2025
It hurts. ❤️🙏 pic.twitter.com/ZnIFkAK5gn
Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik J. Munaras. Aštuntajame geime N. Djokovičius dar atsilaikė, bet dvyliktajame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją. Po varžovo realizuoto „set pointo“ N. Djokovičius parkrito ir apie pusę minutės nekilo ant kojų. Vėliau serbas patikino, kad tęs mačą.
Novak Djokovic, Jaume Munar and a crazy set point.— José Morgado (@josemorgado) October 7, 2025
SCENES pic.twitter.com/8Hxo440thQ
Trečiajame sete N. Djokovičiaus persvara abejonių jau nekėlė. Serbas iš karto laimėjo varžovo padavimų seriją, trečiajame geime nerealizavo „break pointo“, o septintajame geime vėl laimėjo ispano padavimų seriją. J. Munaras trečiajame sete „break pointų“ nesusikūrė.
N. Djokovičius (38 metai ir 133 dienos) tapo vyriausiu ATP 1000 turnyro ketvirtfinalio dalyviu nuo 1990 m., kai pradėti rengti „Masters“ turnyrai. Ankstesnis rekordas priklausė Rogeriui Federeriui (38 metai ir 60 dienų).
38, 133 - Since the format's introduction in 1990, Novak Djokovic (38y 133d) is now the oldest player to reach an ATP Masters 1000 QF, surpassing Roger Federer (38y 60d), who achieved the feat in Shanghai in 2019. Unshakable.
#rolexshanghaimasters
Serbas ketvirtfinalyje susitiks su belgu Zizou Bergsu (ATP-44).
Paskutiniame antradienio mače savo stebuklingą žygį pratęsė monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204). Jis 4:6, 7:6 (7:1), 6:4 išplėšė pergalę prieš olandą Talloną Griekspoorą (ATP-31). Olandas antrojo seto vienuoliktajame geime iššvaistė net 6 „break pointus“, vėliau pratęsime neturėjo jokių vilčių, o trečiajame sete „break pointų“ nesusikūrė.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
