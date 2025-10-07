Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Dramatišką pergalę iškovojęs Djokovičius pagerino Federerio rekordą

2025-10-07 21:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 21:00

Šanchajuje (Kinija) antradienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

Novakas Djokovičius | Scanpix nuotr.

Šanchajuje (Kinija) antradienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters" vyrų teniso turnyras.

0

Sunkią pergalę aštuntfinalyje pasiekė serbas Novakas Djokovičius (ATP-5). Jis per 2 valandas 40 minučių 6:3, 5:7, 6:2 įveikė ispaną Jaumę Munarą (ATP-41).

Serbas ketvirtajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir iš karto paprašė medicininės pertraukėlės dėl čiurnos skausmų. N. Djokovičius žaidimą galėjo pratęsti, o per likusią seto dalį nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“.

Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik J. Munaras. Aštuntajame geime N. Djokovičius dar atsilaikė, bet dvyliktajame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją. Po varžovo realizuoto „set pointo“ N. Djokovičius parkrito ir apie pusę minutės nekilo ant kojų. Vėliau serbas patikino, kad tęs mačą.

Trečiajame sete N. Djokovičiaus persvara abejonių jau nekėlė. Serbas iš karto laimėjo varžovo padavimų seriją, trečiajame geime nerealizavo „break pointo“, o septintajame geime vėl laimėjo ispano padavimų seriją. J. Munaras trečiajame sete „break pointų“ nesusikūrė.

N. Djokovičius (38 metai ir 133 dienos) tapo vyriausiu ATP 1000 turnyro ketvirtfinalio dalyviu nuo 1990 m., kai pradėti rengti „Masters“ turnyrai. Ankstesnis rekordas priklausė Rogeriui Federeriui (38 metai ir 60 dienų).

Serbas ketvirtfinalyje susitiks su belgu Zizou Bergsu (ATP-44).

Paskutiniame antradienio mače savo stebuklingą žygį pratęsė monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204). Jis 4:6, 7:6 (7:1), 6:4 išplėšė pergalę prieš olandą Talloną Griekspoorą (ATP-31). Olandas antrojo seto vienuoliktajame geime iššvaistė net 6 „break pointus“, vėliau pratęsime neturėjo jokių vilčių, o trečiajame sete „break pointų“ nesusikūrė.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

