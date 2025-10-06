Iveta Dapkutė po pralaimėjimo dvejetuose Heraklione sieks pergalės vienetų varžybose

Lietuvė su porininke mačą pradėjo itin prastai (0:4). Vėliau I. Dapkutė su L. Boehner kiek priartėjo (2:4), bet netrukus vėl pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė.
Antrajame sete I. Dapkutė su L. Boehner ne tik panaikino 2 geimų deficitą, bet ir perėmė iniciatyvą (0:2, 4:2, 5:3). Lietuvė su porininke savo padavimų metu 2 kartus buvo per tašką nuo pergalės sete, tačiau abi tas progas iššvaistė. Tuo pasinaudojusios varžovės išlygino rezultatą (5:5). Dvyliktajame geime I. Dapkutė su L. Boehner vėl strigo savo padavimų metu (0:40), o varžovės antru bandymu realizavo „match pointą“.
Lietuvė su porininke pelnė 202 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
Vienetuose 32-ejų I. Dapkutė (WTA-765) susitiks su buvusia dvejetų partnere graike Marianna Argyrokastriti (WTA-983), kuri į pagrindinį etapą pateko gavusi vardinį kvietimą.
Pirmoji turnyro Heraklione raketė bus 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-206). Ji startuos nuo antrojo rato.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.
