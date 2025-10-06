Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Iveta Dapkutė po pralaimėjimo dvejetuose Heraklione sieks pergalės vienetų varžybose

2025-10-06 18:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 18:45

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte pirmadienį Iveta Dapkutė su vokiete Laura Boehner per 1 valandą 24 minutes 2:6, 5:7 pralaimėjo prieš serbę Nataliją Senič ir graikę Eleną Korokozidi.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

1

Lietuvė su porininke mačą pradėjo itin prastai (0:4). Vėliau I. Dapkutė su L. Boehner kiek priartėjo (2:4), bet netrukus vėl pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė.

Antrajame sete I. Dapkutė su L. Boehner ne tik panaikino 2 geimų deficitą, bet ir perėmė iniciatyvą (0:2, 4:2, 5:3). Lietuvė su porininke savo padavimų metu 2 kartus buvo per tašką nuo pergalės sete, tačiau abi tas progas iššvaistė. Tuo pasinaudojusios varžovės išlygino rezultatą (5:5). Dvyliktajame geime I. Dapkutė su L. Boehner vėl strigo savo padavimų metu (0:40), o varžovės antru bandymu realizavo „match pointą“.

Lietuvė su porininke pelnė 202 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.

Vienetuose 32-ejų I. Dapkutė (WTA-765) susitiks su buvusia dvejetų partnere graike Marianna Argyrokastriti (WTA-983), kuri į pagrindinį etapą pateko gavusi vardinį kvietimą.

Pirmoji turnyro Heraklione raketė bus 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-206). Ji startuos nuo antrojo rato.

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

