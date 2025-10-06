Treneris ragina „Glory“ imtis veiksmų dėl buvusio Maslobojevo varžovo: „Jie privalo įsikišti, nes kitaip bus neįmanoma užtikrinti kovotojų saugumo“

Netrukus paaiškėjo, kad dėl laisvo čempiono diržo susikaus marokietis Tarikas Khbabezas ir azerbaidžanietis Bahramas Rajabzadehas. Jų akistata „Glory 104“ turnyre įvyks jau spalio 11 d. Roterdame (Nyderlandai).
Žymus treneris Mike‘as Polanenas pažymėjo, kad „Glory“ priėmė teisingą sprendimą, parinkdama titulinės kovos dalyvius. Visgi, treneris nerimauja dėl B. Rajabzadeho kovos stiliaus – azerbaidžanietis neretai pažeidinėja taisykles, o „Glory“ vadovai į tai kol kas žiūri gana pasyviai.
„Bahramas kaip žmogus man patinka. Jo komandoje taip pat yra daug profesionalų, pagarbių žmonių. Problema ta, kad ringe Bahramas visiškai pasikeičia. Buvo ne vienas atvejis, kai jis galva smogdavo varžovui, kas kikbokse neleidžiama. Tai matėme tiek kovose su Maslobojevu, tiek su Rigtersu.
„Glory“ nebegali toleruoti tokių dalykų. Jie privalo įsikišti ir imtis veiksmų, nes kitaip bus neįmanoma užtikrinti kovotojų saugumo ir sveikatos“, – SVDT sakė M. Polanenas.
Trenerio teigimu, įspėjimai B. Rajabzadeho neveikia, tad „Glory“ turi imtis griežtesnių priemonių.
„Bahramui teisėjai skirdavo įspėjimus ir tiek. To – per maža. Kai kovotojas imasi desperatiškų veiksmų ir grubiai pažeidinėja taisykles, organizacijos vadovybė turi įsikišti.
Aš sutinku, kad „Glory“ priėmė teisingą sprendimą, organizuodama Tariko ir Bahramo kovą, bet visų pirma organizacija turi pasirūpinti, kad ringe būtų užtikrintas kovotojų saugumas“, – pridėjo M. Polanenas.
B. Rajabzadehas taisykles pažeidinėjo ir šiemet kovoje su Mory Kromah, kur galiausiai buvo brutaliai nokautuotas.
