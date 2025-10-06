Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Treneris ragina „Glory“ imtis veiksmų dėl buvusio Maslobojevo varžovo: „Jie privalo įsikišti, nes kitaip bus neįmanoma užtikrinti kovotojų saugumo“

2025-10-06 22:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 22:25

Rugpjūčio mėnesį „Glory“ organizacija oficialiai pranešė, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas.

Guus Rampaart nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rugpjūčio mėnesį „Glory“ organizacija oficialiai pranešė, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas.

REKLAMA
1

Netrukus paaiškėjo, kad dėl laisvo čempiono diržo susikaus marokietis Tarikas Khbabezas ir azerbaidžanietis Bahramas Rajabzadehas. Jų akistata „Glory 104“ turnyre įvyks jau spalio 11 d. Roterdame (Nyderlandai).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žymus treneris Mike‘as Polanenas pažymėjo, kad „Glory“ priėmė teisingą sprendimą, parinkdama titulinės kovos dalyvius. Visgi, treneris nerimauja dėl B. Rajabzadeho kovos stiliaus – azerbaidžanietis neretai pažeidinėja taisykles, o „Glory“ vadovai į tai kol kas žiūri gana pasyviai.

REKLAMA
REKLAMA

„Bahramas kaip žmogus man patinka. Jo komandoje taip pat yra daug profesionalų, pagarbių žmonių. Problema ta, kad ringe Bahramas visiškai pasikeičia. Buvo ne vienas atvejis, kai jis galva smogdavo varžovui, kas kikbokse neleidžiama. Tai matėme tiek kovose su Maslobojevu, tiek su Rigtersu.

REKLAMA

„Glory“ nebegali toleruoti tokių dalykų. Jie privalo įsikišti ir imtis veiksmų, nes kitaip bus neįmanoma užtikrinti kovotojų saugumo ir sveikatos“, – SVDT sakė M. Polanenas.

Trenerio teigimu, įspėjimai B. Rajabzadeho neveikia, tad „Glory“ turi imtis griežtesnių priemonių.

„Bahramui teisėjai skirdavo įspėjimus ir tiek. To – per maža. Kai kovotojas imasi desperatiškų veiksmų ir grubiai pažeidinėja taisykles, organizacijos vadovybė turi įsikišti.

REKLAMA
REKLAMA

Aš sutinku, kad „Glory“ priėmė teisingą sprendimą, organizuodama Tariko ir Bahramo kovą, bet visų pirma organizacija turi pasirūpinti, kad ringe būtų užtikrintas kovotojų saugumas“, – pridėjo M. Polanenas.

B. Rajabzadehas taisykles pažeidinėjo ir šiemet kovoje su Mory Kromah, kur galiausiai buvo brutaliai nokautuotas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų