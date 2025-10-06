Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Viliui Gaubui teks žaisti prieš okupantų šalies tenisininką

2025-10-06 22:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 22:03

Valensijoje (Ispanija) pirmadienį baigti traukti ATP „Challenger“ serijos „Copa Faulcombridge by Marcos Automocion“ vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo burtai. 10 mačų per 2 savaites sužaidęs 20-metis Vilius Gaubas (ATP-143) sustoti nesiruošia ir Valensijoje susitiks su kvalifikaciją įveikusiu 28-erių neutraliu atletu Ivanu Gachovu (ATP-288).

Vilius Gaubas prieš Alexį Klegou | Sauliaus Čirbos nuotr.

Valensijoje (Ispanija) pirmadienį baigti traukti ATP „Challenger“ serijos „Copa Faulcombridge by Marcos Automocion“ vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo burtai. 10 mačų per 2 savaites sužaidęs 20-metis Vilius Gaubas (ATP-143) sustoti nesiruošia ir Valensijoje susitiks su kvalifikaciją įveikusiu 28-erių neutraliu atletu Ivanu Gachovu (ATP-288).

REKLAMA
0

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

I. Gachovas 2023 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 142-os vietos. Neutralus atletas per karjerą yra laimėjęs 18 profesionalų vienetų turnyrų: 16 – ITF ir 2 – ATP „Challenger“ turuose. Didžioji dalis I. Gachovo titulų iškovota žaidžiant ant grunto. Ši danga naudojama ir Valensijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiemet I. Gachovas iškovojo 2 ITF vienetų titulus. ATP „Challenger“ ture neutralus atletas šiemet 2 kartus pasiekė pusfinalį.

REKLAMA
REKLAMA

V. Gaubui pergalė užtikrintų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų britas Janas Choinski (ATP-158) arba kvalifikaciją įveikęs ispanas Miguelis Damas (ATP-344). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 1890 eurų.

REKLAMA

V. Gaubas virtualiame ATP reitinge yra pakilęs į sau rekordinę – 130-ą – vietą, o pergalė pirmajame rate lietuviui leistų šoktelėti į 126-ą poziciją. Reitingas oficialiai atsinaujins tik kitą pirmadienį, kai baigsis ATP 1000 turnyras Šanchajuje (Kinija).

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Valensijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų