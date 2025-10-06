Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Norrisas apie incidentą su Piastri: „Bet kuris lenktynininkas mano vietoje būtų pasielgęs taip pat“

2025-10-06 21:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 21:42

Po sekmadienį Singapūre vykusių „Formulės 1“ lenktynių buvo plačiai aptarinėjamas incidentas tarp dviejų „McLaren“ pilotų.

Oscaras Piastri ir Lando Norrisas | Scanpix nuotr.

Po sekmadienį Singapūre vykusių „Formulės 1“ lenktynių buvo plačiai aptarinėjamas incidentas tarp dviejų „McLaren“ pilotų.

0

Po starto britas Lando Norrisas („McLaren“) šoktelėjo net į trečią poziciją, aplenkdamas komandos draugą australą Oscarą Piastri ir neišvengdamas kontakto su juo. O. Piastri buvo įsiutęs dėl komandos draugo elgesio, bet „McLaren“ inžinierius jam pasakė, kad L. Norrisas tiesiog stengėsi išvengti kontakto su Maxu Verstappenu, o teisėjai brito veiksmuose neįžvelgė nieko neleistino.

O. Piastri į tai atsakė piktai: „Atsiprašau, bet tai yra nesąžininga. Jei jis kontakto su kitu bolidu išvengia atsitrenkdamas į komandos draugą, tuomet tai tikrai velniškai „geras“ pasirinkimas“.

Po finišo australas kalbėjo nuosaikiau ir teigė, kad išvadų nedarys, kol neperžiūrės vaizdo pakartojimo. Tuo tarpu L. Norrisas savo veiksmuose neįžvelgė nieko blogo.

„Bet kuris lenktynininkas mano vietoje būtų pasielgęs taip pat. Jei galvojate, kad padariau kažką ne taip, tada jums ne vieta „Formulėje 1“. Nesijaučiu padaręs kažko blogo. Taip, aš šiek tiek netinkamai įvertinau atstumą iki Maxo bolido, bet lenktynėse tokie dalykai pasitaiko. Net jei būtume išvengę kontakto, aš neabejoju, kad vis tiek būčiau aplenkęs Oscarą, nes buvau užsiėmęs vidinę pusę, o jam būtų tekę važiuoti nešvarioje trasos dalyje.

Reikės dar peržiūrėti pakartojimą – gal kažką galėjau padaryti kitaip, nes susidurti su komandos draugu man mažiausiai norisi. Po tokių įvykių ir prasideda visokie žurnalistų klausimai. Tiek FIA, tiek pati komanda mano veiksmuose neįžvelgė nieko blogo. Aš tikrai nebuvau agresyvus komandos draugo atžvilgiu, juk visų pirma priliečiau ne jį, o Maxą“, – teigė L. Norrisas.

O. Piastri (336 taškai) persvara pilotų įskaitoje prieš L. Norrisą (314) ir M. Verstappeną (273) kiek sumenko.

19-asis sezono etapas – JAV GP – Ostino trasoje vyks spalio 17-19 d. Jį paįvairins sprinto kvalifikacija bei sprinto lenktynės. Visą veiksmą iš Ostino tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

