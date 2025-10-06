„McLaren“ triumfavo ant podiumo be Piastri: aiškėja tikroji priežastis, kodėl australas nepasirodė

Pasibaigus lenktynėms, po įprasto pirmų 3 pilotų apdovanojimų, ant podiumo buvo pakviesta „McLaren“ komanda. Taip ji galėjo atšvęsti apgintą konstruktorių taurę. „McLaren“ 10-ą kartą istorijoje laimėjo konstruktorių taurę ir aplenkė „Williams“ (9 titulai). Visų laikų lyderė yra „Ferrari“ (16 titulų), bet ji konstruktorių taurės laukia jau 17 metų.
Sirgaliai greitai pastebėjo, kad ant podiumo buvo praktiškai visi svarbiausi „McLaren“ komandos asmenys, išskyrus...čempionato lyderį australą Oscarą Piastri. Kai kas suskubo padaryti išvadą, kad australas taip supyko dėl incidento lenktynių pradžioje su komandos draugu Lando Norrisu, jog atsisakė lipti ant podiumo.
lando norris driving into the back of verstappen and losing control of his car and crashing into oscar piastri is "audacious and brave"
sky f1 are a joke!
Visgi, kaip skelbia ESPN, O. Piastri ant podiumo nebuvo dėl to, kad jis, kaip ir kiti į trejetuką nepatekę pilotai, tuo metu turėjo pasisverti ir atlikti savo pareigą atsakinėjant į žurnalistų klausimus.
Teigiama, kad didelė dalis „McLaren“ komandos narių apskritai nežinojo, jog po finišo jie bus kviečiami lipti ant podiumo. „McLaren“ vadovai prieš lenktynes organizatoriams teigė nenorėję žaisti su likimu ir prašę neplanuoti jokių švenčių iš anksto. Tik kai titulas buvo užsitikrintas, be ypatingo pasiruošimo ceremonijai „McLaren“ atstovai buvo pakviesti ant podiumo.
Kol „McLaren“ komandos nariai šventė, O. Piastri atsakinėjo į klausimus apie incidentą su L. Norrisu: „Man reikia detaliau pažiūrėti to vaizdo pakartojimą, kad galėčiau kažką plačiau pakomentuoti. Skubotų išvadų nenorėčiau daryti“.
O. Piastri lenktynių metu kalbėjo daug pikčiau, L. Norriso elgesį vadindamas nesąžiningu. Vėliau australas gana lakoniškai bendravo su komanda ir neatrodė motyvuotas kovoti dėl aukštesnių pozicijų, tuo labiau, kad jo sustojimo boksuose metu dar kilo problemų ir O. Piastri prarado keletą brangių sekundžių.
Po kiek laiko „McLaren“ komanda dar įsiamžino bendrai nuotraukai boksuose. Reikia pažymėti, kad ten O. Piastri jau buvo prisijungęs prie L. Norriso ir kitų ekipos atstovų.
19-asis sezono etapas – JAV GP – Ostino trasoje vyks spalio 17-19 d. Jį paįvairins sprinto kvalifikacija bei sprinto lenktynės. Visą veiksmą iš Ostino tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
