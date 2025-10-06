Hamiltonui skirta bauda jau po finišo: „Vijausi Kimi, o tada dingo stabdžiai“

Netrukus buvo pranešta, kad teisėjai svarstys L. Hamiltono elgesį ir jo dažnus pasivažinėjimus už trasos ribų.
That's how Hamilton kept P8 today 😭😂pic.twitter.com/kKIIp2vsF7— Cytrus 🍋 (@cytrusf1) October 5, 2025
„Žmogau, aš negaliu sustabdyti bolido. Stabdžiai neveikia. Juk tai „force majeure“ (nenugalimos jėgos principas – aut. past.), nemanau, kad už tai reikia bausti“, – radijo ryšiu sakė L. Hamiltonas.
Visgi, toks L. Hamiltono pasiteisinimas teisėjų neįtikino. Britui buvo skirta standartinė 5 sek. bauda, kuri jį nubloškė iš 7-os vietos į 8-ą už F. Alonso.
„Vijausi Kimi, o tada dingo stabdžiai. Turėjau stipriai sulėtinti tempą, kad atvėsinčiau stabdžius. Vėliau kažkiek stabdyti jau galėjau, bet dar nepilnai. Gaila, kad visas tas sunkus darbas, kurį mes darome, vėl neatsipirko“, – sakė L. Hamiltonas.
Situaciją pakomentavo ir „Ferrari“ vadovas Fredericas Vasseur: „Stengėmės užtikrinti saugumą trasoje net ir tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis. Lewisas prisitaikė prie situacijos, o jo rato įveikimo tempas krito 30 sek. Singapūre visada sunku važiuoti rikiuotės viduryje, stabdžiams tai sunku atlaikyti. Galime pasidžiaugti nebent tuo, kad Lewisui apskritai pavyko pasiekti finišą“.
Kova dėl antros vietos konstruktorių įskaitoje turėtų būti įtempta iki pat sezono pabaigos. „Mercedes“ (325) turi nedidelę persvarą prieš „Ferrari“ (300) bei „Red Bull“ (290).
19-asis sezono etapas – JAV GP – Ostino trasoje vyks spalio 17-19 d. Jį paįvairins sprinto kvalifikacija bei sprinto lenktynės. Visą veiksmą iš Ostino tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
