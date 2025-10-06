Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Alonso piktinosi Hamiltono elgesiu Singapūre: „Gal to jau per daug?“

2025-10-06 15:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 15:21

Sekmadienį Singapūro GP lenktynėse prieš pat finišą sugedo brito Lewiso Hamiltono „Ferrari“ bolido stabdžiai. Brito tempas tada drastiškai krito, jis „karpė“ vieną posūkį po kito, praradinėjo daugybę laiko ir šiaip ne taip atvažiavo 7-as, išlaikydamas už savęs Fernando Alonso.

Fernando Alonso | „Stop“ kadras

„Aston Martin“ pilotas iš karto po finišo prapliupo keiksmažodžiais: „Po velnių, aš negaliu tuo patikėti. Ar tikrai saugu važiuoti be stabdžių? Aš manau, kad tu negali tęsti lenktynių, jei tavo bolide nėra saugu. Mane kažkada bandė diskvalifikuoti dėl veidrodėlio, o čia tu važiuoji be stabdžių ir viskas yra gerai? Aš tuo abejoju“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Inžinierius F. Alonso pažymėjo, kad L. Hamiltonas turėtų būti tiriamas dėl trasos ribų nesilaikymo ir pasveikino ispaną iškovojus 8-ą vietą.

„Po velnių, mano pozicija turėtų būti 7-a, o ne 8-a. Su tokiu bolidu tu negali važiuoti. Jis jaučiasi taip, tarsi vienas būtų trasoje. Vakar jie nesilaikė raudonos vėliavos taisyklių, o šiandien taip įsijautė, kad pagalvojo, jog trasoje be jų nieko nėra. Gal to jau per daug“.

Po kiek laiko teisėjai paskelbė, kad L. Hamiltonui skyrė 5 baudos sek. dėl dažno važinėjimo už trasos ribų. Tai leido F. Alonso pakilti į 7-ą vietą, o L. Hamiltonas krito į 8-ą poziciją.

19-asis sezono etapas – JAV GP – Ostino trasoje vyks spalio 17-19 d. Jį paįvairins sprinto kvalifikacija bei sprinto lenktynės. Visą veiksmą iš Ostino tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

