Alonso piktinosi Hamiltono elgesiu Singapūre: „Gal to jau per daug?“

„Aston Martin“ pilotas iš karto po finišo prapliupo keiksmažodžiais: „Po velnių, aš negaliu tuo patikėti. Ar tikrai saugu važiuoti be stabdžių? Aš manau, kad tu negali tęsti lenktynių, jei tavo bolide nėra saugu. Mane kažkada bandė diskvalifikuoti dėl veidrodėlio, o čia tu važiuoji be stabdžių ir viskas yra gerai? Aš tuo abejoju“.
🎧 Alonso’s radio : “I cannot believe it” #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/fkDW4GONNm— Radio Messages (@radiomessages) October 5, 2025
Inžinierius F. Alonso pažymėjo, kad L. Hamiltonas turėtų būti tiriamas dėl trasos ribų nesilaikymo ir pasveikino ispaną iškovojus 8-ą vietą.
„Po velnių, mano pozicija turėtų būti 7-a, o ne 8-a. Su tokiu bolidu tu negali važiuoti. Jis jaučiasi taip, tarsi vienas būtų trasoje. Vakar jie nesilaikė raudonos vėliavos taisyklių, o šiandien taip įsijautė, kad pagalvojo, jog trasoje be jų nieko nėra. Gal to jau per daug“.
Po kiek laiko teisėjai paskelbė, kad L. Hamiltonui skyrė 5 baudos sek. dėl dažno važinėjimo už trasos ribų. Tai leido F. Alonso pakilti į 7-ą vietą, o L. Hamiltonas krito į 8-ą poziciją.
19-asis sezono etapas – JAV GP – Ostino trasoje vyks spalio 17-19 d. Jį paįvairins sprinto kvalifikacija bei sprinto lenktynės. Visą veiksmą iš Ostino tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
