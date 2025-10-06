Kasatkina anksčiau laiko baigė sezoną: tenisininkė prabilo apie „lūžio tašką“

„Jau ilgą laiką nesijaučiu gerai ir, tiesą sakant, tai atsispindi mano rezultatuose ir pasirodymuose. Pasiekiau lūžio tašką. Liūdniausia, kad ne aš viena tokia. Pridėkite dar emocinį ir psichologinį stresą, susijusį su pilietybės pakeitimu. Pasiekus tam tikrą ribą, man tai tapo nebepakeliama. Jei manote, kad dėl to esu silpna, tai galite galvoti, ką norite. Aš žinau, kokia stipri esu ir kaip sustiprėsiu, kai leisiu sau kiek atsikvėpti. Atėjo laikas įsiklausyti į kūno siunčiamus signalus“, – rašė D. Kasatkina.
Daria Kasatkina calls it a wrap on her 2025 tennis season and explains her reasons very eloquently
Come back stronger in 2026 🇦🇺 Dasha 🙏 pic.twitter.com/6O9kqIiAFS— TennisONE App (@TennisONEApp) October 6, 2025
Visai neseniai Ukrainos tenisininkė Elina Svitolina irgi anksčiau laiko baigė sezoną, nes pažymėjo, kad jaučiasi tarsi nesava. Ji taip pat pažymėjo, kad psichologiškai yra išsekusi.
Buvusi antroji pasaulio raketė ispanė Paula Badosa šiame sezone taip pat nebežais. Ją pastaruoju metu kankino nuolatinės nugaros traumos.
