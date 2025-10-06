Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Kasatkina anksčiau laiko baigė sezoną: tenisininkė prabilo apie „lūžio tašką“

2025-10-06 21:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 21:32

Australijai neseniai atstovauti pradėjusi rusė Darija Kasatkina (WTA-19) pranešė, kad 2025 m. sezoną nusprendė baigti anksčiau laiko. 28-erių tenisininkė pabrėžė, kad yra pervargusi ir „perdegusi“, todėl jai reikia poilsio.

Darija Kasatkina | Scanpix nuotr.

0

„Jau ilgą laiką nesijaučiu gerai ir, tiesą sakant, tai atsispindi mano rezultatuose ir pasirodymuose. Pasiekiau lūžio tašką. Liūdniausia, kad ne aš viena tokia. Pridėkite dar emocinį ir psichologinį stresą, susijusį su pilietybės pakeitimu. Pasiekus tam tikrą ribą, man tai tapo nebepakeliama. Jei manote, kad dėl to esu silpna, tai galite galvoti, ką norite. Aš žinau, kokia stipri esu ir kaip sustiprėsiu, kai leisiu sau kiek atsikvėpti. Atėjo laikas įsiklausyti į kūno siunčiamus signalus“, – rašė D. Kasatkina.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visai neseniai Ukrainos tenisininkė Elina Svitolina irgi anksčiau laiko baigė sezoną, nes pažymėjo, kad jaučiasi tarsi nesava. Ji taip pat pažymėjo, kad psichologiškai yra išsekusi.

Buvusi antroji pasaulio raketė ispanė Paula Badosa šiame sezone taip pat nebežais. Ją pastaruoju metu kankino nuolatinės nugaros traumos.

