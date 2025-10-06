Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Olimpinis prizininkas Evaldas Petrauskas sulaikytas Vilniaus garažuose su galimai narkotinėmis medžiagomis

2025-10-06 21:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 21:21

Pirmadienį „Delfi“ paskelbė, kad 2012 m. Londono olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas Evaldas Petrauskas įkliuvo su narkotinėmis medžiagomis.

Evaldas Petrauskas | Roko Lukoševičiaus/BNS Foto nuotr.

Skelbiama, kad Vilniuje esančiuose garažuose policija rugsėjo pabaigoje aptiko galimai narkotinių medžiagų, o tarp gretimoje patalpoje buvusių asmenų buvo ir E. Petrauskas.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 259 str. 1 d. (neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti). E. Petrauskui gali grėsti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

