Olimpinis prizininkas Evaldas Petrauskas sulaikytas Vilniaus garažuose su galimai narkotinėmis medžiagomis

Skelbiama, kad Vilniuje esančiuose garažuose policija rugsėjo pabaigoje aptiko galimai narkotinių medžiagų, o tarp gretimoje patalpoje buvusių asmenų buvo ir E. Petrauskas.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 259 str. 1 d. (neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti). E. Petrauskui gali grėsti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
