Naujų automobilių bumas Lietuvoje tęsiasi: rugsėjį – beveik 50 proc. šuolis

Rugsėjo mėnesio populiariausių markių viršūnėje įvyko nedidelė rokiruotė. Pirmąją vietą užėmė „Škoda“ (735 vnt.), nedidele persvara aplenkusi antroje vietoje likusią „Toyota“ (681 vnt.). Trečioji vieta atiteko „Volkswagen“ (667 vnt.). Tarp prestižinių markių ir vėl nepralenkiama buvo „Audi“ (128 vnt.).
Populiariausiu mėnesio modeliu tapo „Toyota RAV4“ (295 vnt.), antroje vietoje – „Škoda Octavia“ (249 vnt.), trečioje – „Volkswagen T-Roc“ (221 vnt.).
Įspūdingiausią šuolį rugsėjį pademonstravo elektromobilių segmentas. Praėjusį mėnesį įregistruota net 570 visiškai elektrinių automobilių – tai 198,4 proc. daugiau nei pernai rugsėjį, kai jų buvo vos 191.
Rugsėjo mėnesio elektromobilių karaliumi tapo neseniai rinkoje debiutavęs „Renault 5“, kurio įregistruota net 111 vienetų.
Bendrai per pirmuosius devynis 2025 metų mėnesius Lietuvoje jau įregistruota 2360 elektromobilių – 72,8 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį, o jų rinkos dalis ūgtelėjo nuo 5,6 proc. iki 6,8 proc..
