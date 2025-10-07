Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Naujų automobilių bumas Lietuvoje tęsiasi: rugsėjį – beveik 50 proc. šuolis

2025-10-07 07:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 07:01

Lietuvos naujų automobilių rinka rugsėjį demonstravo įspūdingą pagreitį. Preliminariais „AutoTyrimų“ duomenimis, praėjusį mėnesį šalyje įregistruoti 4087 nauji lengvieji automobiliai – tai net 48,7 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šis spartus augimas, pasak analitikų, atspindi teigiamus vartotojų ir verslo lūkesčius, kuriuos skatina sėkminga šalies ekonominė raida.

Mazda 6e (nuotr. gamintojo)
37

0

Rugsėjo mėnesio populiariausių markių viršūnėje įvyko nedidelė rokiruotė. Pirmąją vietą užėmė „Škoda“ (735 vnt.), nedidele persvara aplenkusi antroje vietoje likusią „Toyota“ (681 vnt.). Trečioji vieta atiteko „Volkswagen“ (667 vnt.). Tarp prestižinių markių ir vėl nepralenkiama buvo „Audi“ (128 vnt.).

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Populiariausiu mėnesio modeliu tapo „Toyota RAV4“ (295 vnt.), antroje vietoje – „Škoda Octavia“ (249 vnt.), trečioje – „Volkswagen T-Roc“ (221 vnt.).

Įspūdingiausią šuolį rugsėjį pademonstravo elektromobilių segmentas. Praėjusį mėnesį įregistruota net 570 visiškai elektrinių automobilių – tai 198,4 proc. daugiau nei pernai rugsėjį, kai jų buvo vos 191. 

Rugsėjo mėnesio elektromobilių karaliumi tapo neseniai rinkoje debiutavęs „Renault 5“, kurio įregistruota net 111 vienetų.

Bendrai per pirmuosius devynis 2025 metų mėnesius Lietuvoje jau įregistruota 2360 elektromobilių – 72,8 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį, o jų rinkos dalis ūgtelėjo nuo 5,6 proc. iki 6,8 proc..

 

