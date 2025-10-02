Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Lietuviai jau gali įpirkti elektromobilį, bet jo nesirenka: paaiškino kodėl

2025-10-02 17:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 17:09

Elektromobilių įperkamumas Lietuvoje pasiekė rekordines aukštumas – vidutinė šeima lizingu jau gali įsigyti automobilį, kainuojantį 47,5 tūkst. eurų.

Elektromobiliai (nuotr. Organizatorių)

Elektromobilių įperkamumas Lietuvoje pasiekė rekordines aukštumas – vidutinė šeima lizingu jau gali įsigyti automobilį, kainuojantį 47,5 tūkst. eurų.

1

Tačiau, nepaisant augančių finansinių galimybių, naujų elektromobilių pardavimai gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio. Naujausias SEB banko tyrimas atskleidžia pagrindines to priežastis: masinį patirties trūkumą ir vairuotojų polinkį rinktis „tarpinę stotelę“ – hibridinius automobilius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje

Nors pasirinkimas niekada nebuvo toks platus, pirkėjus stabdo ne kaina. „Problema ta, kad daugiau nei 3 iš 5 gyventojų negali pasakyti, jog turi patirties su elektromobiliais“, – teigia SEB banko Lizingo departamento vadovas Simonas Norbutas.

Apklausa parodė, kad per pastaruosius metus elektromobilį vairavo vos 12 proc. respondentų. Būtent asmeninės patirties stoka ir nežinomybė dėl įkrovimo bei eksploatacijos tampa didžiausiu psichologiniu barjeru.

Lietuvos elektromobilių parkas, šiuo metu siekiantis apie 20 000 vnt. (1,1 proc. viso parko), auga, tačiau rinka yra aiškiai pasiskirsčiusi. Apie 70 proc. visų naujų elektromobilių įsigyja verslas. Tuo tarpu privatūs pirkėjai dominuoja naudotų elektromobilių rinkoje (70 proc. sandorių), kur vidutinis pirkinys – 4 metų, apie 25 tūkst. eurų kainuojantis „Tesla“ ar „Volkswagen“ modelis.

Kol grynieji elektromobiliai sunkiai skinasi kelią (6,1 proc. naujų automobilių rinkos, palyginti su 15,6 proc. ES vidurkiu), tikraisiais „žaliosios“ transformacijos laimėtojais Lietuvoje tapo hibridai.

Šiemet jie sudaro net 58,4 proc. visų naujų automobilių registracijų. Ypač sparčiai auga iš tinklo įkraunamų hibridų (PHEV) populiarumas – jų pardavimai šiemet šoktelėjo 56 proc. Tai rodo, kad lietuviai renkasi atsargesnį, laipsnišką perėjimą prie elektrifikuoto transporto.

Į rinką vis aktyviau veržiasi ir Kinijos gamintojai, per vasarą užėmę kas dešimtą naujo elektromobilio registraciją. Nors, pasak tyrimo, trečdaliui pirkėjų kilmės šalis yra lemiamas veiksnys, patraukli kaina ir teigiama patirtis gali pakeisti daugelio nuostatas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

