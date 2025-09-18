Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Gyvenimas gerėja, bet lietuviai perka tokius pačius automobilius: atskleidė populiariausius

2025-09-18 12:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 12:33

Naujausi rugpjūčio mėnesio duomenys atskleidžia nerimą keliančias tendencijas Lietuvos naudotų automobilių rinkoje. Nors skaičiai rodo skirtingas kryptis – importas krenta, o vidaus prekyba auga – bendras paveikslas signalizuoja apie du pagrindinius iššūkius: šalies automobilių parkas nejaunėja, o atsitraukimas nuo dyzelinių modelių vyksta itin lėtai.

Transportas (nuotr. Elta)

Naujausi rugpjūčio mėnesio duomenys atskleidžia nerimą keliančias tendencijas Lietuvos naudotų automobilių rinkoje. Nors skaičiai rodo skirtingas kryptis – importas krenta, o vidaus prekyba auga – bendras paveikslas signalizuoja apie du pagrindinius iššūkius: šalies automobilių parkas nejaunėja, o atsitraukimas nuo dyzelinių modelių vyksta itin lėtai.

REKLAMA
2

„AutoTyrimų“ atlikta VĮ „Regitra“ duomenų analizė parodė, kad rugpjūtį pirmą kartą įregistruotų naudotų automobilių skaičius, palyginti su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, smuko net 11,3 procento (nuo 15 722 vnt. iki 13 951 vnt).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie Lietuvos automobilių rinką – specialioje rubrikoje.

Šis importo sulėtėjimas reiškia, kad į šalį patenka mažiau naujesnių, tačiau pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė 10,3 metų. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip ir anksčiau, šalyje karaliauja vokiškas trejetas – BMW, „Volkswagen“ ir „Audi“. Be to, net 62,7 proc. šių importuojamų automobilių vis dar yra varomi dyzelinu. Tarp modelių pirmavo 5 serijos BMW (431 vnt.), 3 serijos BMW (423) ir „Volkswagen Passat“ (306). 

REKLAMA

Tuo pat metu šalies vidaus rinka, kurioje lietuviai perparduoda automobilius vieni kitiems, išlieka aktyvi ir netgi šiek tiek auga. Tačiau čia cirkuliuojančių automobilių amžiaus vidurkis gerokai didesnis ir siekia net 14 metų.

Šie du veiksniai – lėtėjantis naujesnių automobilių importas ir aktyvi prekyba senais modeliais viduje – lemia, kad bendras Lietuvos automobilių parko amžius ne tik nejaunėja, bet ir turi tendenciją didėti.

REKLAMA
REKLAMA

Bendros metų tendencijos šį vaizdą tik patvirtina. Per pirmuosius aštuonis 2025-ųjų mėnesius, palyginti su pernai, importas yra sumažėjęs 0,9 proc, o vidaus sandorių skaičius išaugo 3,8 proc.

Peršasi išvada, kad senstantis automobilių parkas išlieka opia Lietuvos problema, turinčia tiesioginių pasekmių tiek eismo saugumui, tiek ekologijai, o rinkos pokyčiai kol kas nežada greitų ir teigiamų permainų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų