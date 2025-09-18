Gyvenimas gerėja, bet lietuviai perka tokius pačius automobilius: atskleidė populiariausius

„AutoTyrimų“ atlikta VĮ „Regitra“ duomenų analizė parodė, kad rugpjūtį pirmą kartą įregistruotų naudotų automobilių skaičius, palyginti su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, smuko net 11,3 procento (nuo 15 722 vnt. iki 13 951 vnt).
Šis importo sulėtėjimas reiškia, kad į šalį patenka mažiau naujesnių, tačiau pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė 10,3 metų.
Kaip ir anksčiau, šalyje karaliauja vokiškas trejetas – BMW, „Volkswagen“ ir „Audi“. Be to, net 62,7 proc. šių importuojamų automobilių vis dar yra varomi dyzelinu. Tarp modelių pirmavo 5 serijos BMW (431 vnt.), 3 serijos BMW (423) ir „Volkswagen Passat“ (306).
Tuo pat metu šalies vidaus rinka, kurioje lietuviai perparduoda automobilius vieni kitiems, išlieka aktyvi ir netgi šiek tiek auga. Tačiau čia cirkuliuojančių automobilių amžiaus vidurkis gerokai didesnis ir siekia net 14 metų.
Šie du veiksniai – lėtėjantis naujesnių automobilių importas ir aktyvi prekyba senais modeliais viduje – lemia, kad bendras Lietuvos automobilių parko amžius ne tik nejaunėja, bet ir turi tendenciją didėti.
Bendros metų tendencijos šį vaizdą tik patvirtina. Per pirmuosius aštuonis 2025-ųjų mėnesius, palyginti su pernai, importas yra sumažėjęs 0,9 proc, o vidaus sandorių skaičius išaugo 3,8 proc.
Peršasi išvada, kad senstantis automobilių parkas išlieka opia Lietuvos problema, turinčia tiesioginių pasekmių tiek eismo saugumui, tiek ekologijai, o rinkos pokyčiai kol kas nežada greitų ir teigiamų permainų.
