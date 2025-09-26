Svarbūs pokyčiai vežėjams: nuo 2026 m. tachografai bus privalomi visiems komerciniams automobiliams

Naujasis reikalavimas bus taikomas visiems komerciniams mikroautobusams, furgonams ir panašioms transporto priemonėms (2,5–3,5 t), kurios vykdo tarptautinius pervežimus arba kabotažo operacijas (krovinių gabenimas šalies viduje, kai jį vykdo kitoje šalyje registruota įmonė).
Šios taisyklės nebus taikomos pervežimams, vykstantiems tik vienos šalies viduje, taip pat nekomerciniam ar tokiam transportui, kur vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla.
Naujos pareigos verslui
Įmonių savininkai privalės aprūpinti savo automobilių parką antros kartos išmaniaisiais tachografais, kuriuos gali sumontuoti tik sertifikuoti servisai. Tačiau vien įrangos nepakaks. Verslas taip pat turės įdiegti naujus procesus.
Įmonės turės reguliariai nuskaityti ir mažiausiai 12 mėnesių archyvuoti vairuotojų ir transporto priemonių duomenis. Apmokyti vairuotojus, kaip naudotis įranga ir laikytis darbo bei poilsio režimo ir atitinkamai pritaikyti maršrutų planavimą.
Antros kartos išmanieji tachografai ne tik fiksuoja vairavimo laiką. Jie, naudodami „Galileo“ palydovinę sistemą, automatiškai registruoja sienų kirtimo faktą, dokumentuoja pakrovimo bei iškrovimo vietas ir fiksuoja bandymus manipuliuoti duomenimis.
Be to, juos kontrolės pareigūnai gali patikrinti nuotoliniu būdu, nestabdydami automobilio.
Taisyklių nesilaikymas gali brangiai kainuoti. Pavyzdžiui, Vokietijoje baudos už pažeidimus siekia iki 1500 eurų, o Italijoje – net iki 3328 eurų. Taip pat gresia transporto priemonės sulaikymas pasienyje arba transporto licencijos praradimas.
Lietuvoje vairuotojai gali sulaukti baudų, siekiančių nuo 750 iki 1 500 eurų.
