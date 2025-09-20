Mėlynas STOP ženklas? Taip, jis egzistuoja, ir štai ką jis reiškia

JAV, ypač Havajuose, toks ženklas nėra retenybė. Nors jo spalva kita, reikalavimas vairuotojui yra lygiai toks pat, o atsiradimo priežastis – įdomus teisinis galvosūkis.
Mėlyni STOP ženklai dažniausiai sutinkami privačiose teritorijose: gyvenamuosiuose kompleksuose, privačiuose keliuose ar didelių bendrovių valdose.
To priežastis paprasta – JAV įstatymai dažnai draudžia naudoti oficialų, raudoną STOP ženklą privačioje žemėje, nes tai yra valstybės reguliuojamas simbolis.
Todėl sklypų savininkai, norėdami užtikrinti saugų eismą ir įpareigoti vairuotojus sustoti, naudoja alternatyvą – tos pačios formos, bet kitos spalvos ženklą. Mėlyna spalva vairuotojui taip pat yra ir signalas, kad jis įvažiavo į privačią valdą.
Ką daryti vairuotojui?
Atsakymas vienareikšmiškas: elgtis lygiai taip pat, kaip ir pamačius raudoną STOP ženklą.
Būtina visiškai sustoti prie linijos arba, jei jos nėra, ties vieta, iš kurios matyti kertamas kelias, ir praleisti kitus eismo dalyvius.
Spalvos pakeitimas yra skirtas teisiškai atskirti viešą ir privačią erdvę, o ne pakeisti eismo tvarką.
Kodėl STOP ženklas buvo geltonas?
Pats aštuonkampis STOP ženklas atsirado JAV dar trečiajame dešimtmetyje. Tačiau įdomu tai, kad iš pradžių jis buvo ne raudonas, o geltonas.
To priežastis – technologijų trūkumas. Tuo metu raudoni dažai nebuvo atsparūs blukimui ir, svarbiausia, neturėjo gerų atspindinčių savybių, todėl tamsoje buvo sunkiai matomi. Geltona spalva buvo kur kas praktiškesnis pasirinkimas.
Raudonas ženklas tapo standartu tik 1954 metais, išradus šviesą atspindinčias medžiagas, o tarptautinį pripažinimą pelnė tik 1968 metais.
