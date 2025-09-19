Kelionės brangiausiais Europos greitkeliais turėtų atpigti: žada kompensacijas

Iki šiol mokesčio dydį lėmė sudėtingas ir neskaidrus „vieningas tarifas“, priklausęs nuo konkretaus greitkelio operatoriaus. Naujoji sistema šią tvarką keičia iš esmės, nes mokesčio dydis bus tiesiogiai susietas su operatoriaus įrodytomis ir realiai įvykdytomis investicijomis į kelio priežiūrą ir modernizavimą.
„Esame įsitikinę, kad tai bus naudinga vartotojams, o mokesčiai sumažės“, – teigė ART prezidentas Nicola Zaccheo.
Kompensacijos už prarastą laiką
Bene svarbiausia reformos dalis – kompensacijų mechanizmas. Jei vairuotojai dėl kelio remonto darbų pavėluos, pavyzdžiui, į darbą, jie turės teisę į dalinį mokesčio grąžinimą.
Šiuo metu vyksta viešos konsultacijos dėl tikslios tvarkos, tačiau tai – didelis žingsnis į priekį, ginant vairuotojų teises.
Reforma taip pat įpareigos greitkelių operatorius teikti kur kas daugiau standartizuotos informacijos realiu laiku: apie eismo sąlygas, numatomą kelionės trukmę, laisvas vietas elektromobilių įkrovimo stotelėse, degalinių bei poilsio aikštelių paslaugas. Tikslas – kad kelionės taptų lengviau planuojamos, o mokesčių sudėtis – aiškesnė.
Kada laukti pokyčių?
Vis dėlto, ART vadovas N. Zaccheo perspėja, kad greitų rezultatų tikėtis nereikėtų. Nors reforma įsigalios 2026-aisiais, realų kainų sumažėjimą vairuotojai pajus tik 2027–2028 metais, kai bus peržiūrėti ir pritaikyti ilgalaikiai operatorių finansiniai planai.
Italijos vartotojų organizacijos reformą vertina teigiamai ir vadina ją „labai gera žinia“. Nors dar reikalaujama griežtesnių sankcijų kokybės standartų nesilaikantiems operatoriams, akivaizdu, kad Italija žengia didelį žingsnį link sąžiningesnės ir skaidresnės greitkelių apmokestinimo sistemos, kuri yra viena brangiausių Europoje.
