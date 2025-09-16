Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Permainos A2 kelyje ties Tarande: vairuotojų laukia nauja eismo tvarka

2025-09-16 12:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 12:06

Kasdien magistrale A2 ties Vilniumi važiuojantys vairuotojai netrukus sulauks esminių permainų. „Via Lietuva“ praneša, kad įpusėjo pirmojo Tarandės tunelio statybų etapo darbai, po kurių visas eismo srautas bus nukreiptas ant naujai įrengto viaduko. Šis ilgai lauktas projektas, kurio vertė siekia 6,2 mln. eurų, turėtų išspręsti nuo 2017-ųjų besitęsiančias spūstis.

Tarandės tunelio statybos (nuotr. Organizatorių)

Kasdien magistrale A2 ties Vilniumi važiuojantys vairuotojai netrukus sulauks esminių permainų. „Via Lietuva“ praneša, kad įpusėjo pirmojo Tarandės tunelio statybų etapo darbai, po kurių visas eismo srautas bus nukreiptas ant naujai įrengto viaduko. Šis ilgai lauktas projektas, kurio vertė siekia 6,2 mln. eurų, turėtų išspręsti nuo 2017-ųjų besitęsiančias spūstis.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu statybininkai baigia įrengti dešinės kelio pusės tunelio konstrukcijas ir kloja trečiosios eismo juostos asfaltą. Baigus šiuos darbus, visas transportas, važiuojantis tiek Vilniaus, tiek Panevėžio kryptimi, bus nukreiptas ant naujosios tunelio perdangos.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų apie saugų eismą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Tai leis pradėti darbus kitoje kelio pusėje. Vairuotojams tai reiškia, kad dabartinė sudėtinga apylankų sistema, kai eismas nukreipiamas į šoninį kelią arba priešpriešinę juostą, netrukus bus pakeista.

REKLAMA

Tunelio ties posūkiu į sparčiai augančią Tarandės gyvenvietę būtinybė tapo akivaizdi dar 2017 metais, atidarius Vilniaus vakarinį aplinkkelį. Būtent tada ties šia sankryža kasdien pradėjo formuotis didžiulės spūstys.

Įgyvendinus projektą, tikimasi, kad eismas taps ne tik gerokai pralaidesnis, bet ir saugesnis. Šis ruožas taip pat yra transeuropinio TEN-T transporto tinklo dalis, tad jo modernizavimas svarbus ir tarptautiniam susisiekimui.

Numatoma, kad visi statybos darbai bus baigti ir tunelis eismui atidarytas 2026 m. vasarą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų