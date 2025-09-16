Permainos A2 kelyje ties Tarande: vairuotojų laukia nauja eismo tvarka

Šiuo metu statybininkai baigia įrengti dešinės kelio pusės tunelio konstrukcijas ir kloja trečiosios eismo juostos asfaltą. Baigus šiuos darbus, visas transportas, važiuojantis tiek Vilniaus, tiek Panevėžio kryptimi, bus nukreiptas ant naujosios tunelio perdangos.
Tai leis pradėti darbus kitoje kelio pusėje. Vairuotojams tai reiškia, kad dabartinė sudėtinga apylankų sistema, kai eismas nukreipiamas į šoninį kelią arba priešpriešinę juostą, netrukus bus pakeista.
Tunelio ties posūkiu į sparčiai augančią Tarandės gyvenvietę būtinybė tapo akivaizdi dar 2017 metais, atidarius Vilniaus vakarinį aplinkkelį. Būtent tada ties šia sankryža kasdien pradėjo formuotis didžiulės spūstys.
Įgyvendinus projektą, tikimasi, kad eismas taps ne tik gerokai pralaidesnis, bet ir saugesnis. Šis ruožas taip pat yra transeuropinio TEN-T transporto tinklo dalis, tad jo modernizavimas svarbus ir tarptautiniam susisiekimui.
Numatoma, kad visi statybos darbai bus baigti ir tunelis eismui atidarytas 2026 m. vasarą.
