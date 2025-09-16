Vairuotojus kviečia savaitę praleisti be automobilių: prie iniciatyvos jungiasi dešimtys savivaldybių

Šių metų šūkiu „Judėkime darniai kartu!“ tūkstančiai miestų visame pasaulyje kvies gyventojus prisiminti alternatyvas – dviračius, paspirtukus, viešąjį transportą ar tiesiog ėjimą pėsčiomis, siekiant, kad tvaresni keliavimo būdai taptų ne savaitės akcija, o kasdieniu įpročiu.
Iniciatyvos esmę pabrėžia ir laikinai pareigas einantis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis. „Didžiausias mūsų lūkestis – kad tai nebūtų tik vienos savaitės metuose pokytis, o priešingai – kad žmogui ir gamtai draugiškesnis judėjimas palaipsniui taptų įpročiu“, – teigia jis.
Šiemet kampanija ypatingą dėmesį skiria viešosioms miesto erdvėms, siekdama parodyti, kaip pasikeičia miestai, kai pirmenybė teikiama žmonėms, o ne automobilių srautams.
Prie tarptautinės iniciatyvos, kurią Lietuvoje koordinuoja Susisiekimo ministerija, jungiasi dešimtys savivaldybių, siūlančių gyventojams gausybę pačių įvairiausių renginių.
Programose – nuo rytinių mankštų Kėdainiuose ir žygių pėsčiomis Širvintose iki didžiulio darnaus judumo festivalio Kaune, kurio metu vyks ekskursijos troleibusuose, riedučių pamokos ir masinės dviračių bei paspirtukų riedynės miesto gatvėmis.
Judumo savaitės kulminacija tradiciškai taps rugsėjo 22-oji – Tarptautinė diena be automobilio. Šią dieną gyventojai ypač raginami palikti savo automobilius namuose.
Siekdami paskatinti šį pokytį, didieji šalies miestai, tarp jų Vilnius ir Kaunas, bei kiti, pavyzdžiui, Marijampolė, rugsėjo 22-ąją siūlys keleiviams nemokamą viešąjį transportą.
Nors Judumo savaitės renginiai truks iki rugsėjo 22-osios, organizatoriai tikisi, kad jos idėjos gyvuos ilgiau.
