Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Atskleidė kas vairuotojams kelia didžiausią galvos skausmą: tai – ne oro sąlygos ar kelių būklė

2025-09-16 11:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 11:37

Paspirtukai tapo neatsiejama moksleivių kasdienybės dalimi, tačiau kartu – ir nauju galvos skausmu vairuotojams. Naujausias tyrimas atskleidė, kad net trys iš keturių vairuotojų Lietuvoje kelyje nuolat susiduria su paspirtukais judančiais vaikais. Ekspertai perspėja: šis pokytis į gatves atnešė naujų rizikų, kurias lemia greitis, nenuspėjamas elgesys ir prastas matomumas, ypač prasidėjus rudens sezonui.

Transportas (nuotr. Elta)

Paspirtukai tapo neatsiejama moksleivių kasdienybės dalimi, tačiau kartu – ir nauju galvos skausmu vairuotojams. Naujausias tyrimas atskleidė, kad net trys iš keturių vairuotojų Lietuvoje kelyje nuolat susiduria su paspirtukais judančiais vaikais. Ekspertai perspėja: šis pokytis į gatves atnešė naujų rizikų, kurias lemia greitis, nenuspėjamas elgesys ir prastas matomumas, ypač prasidėjus rudens sezonui.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ užsakymu atlikta apklausa rodo, kad paspirtukai tapo masiniu reiškiniu visoje šalyje – jais vaikai aktyviai naudojasi ne tik didmiesčiuose (78 proc.), bet ir rajonų centruose (79 proc.) bei kaimiškose vietovėse (71 proc.).

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų apie saugų eismą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

„Vaikai dar neturi gerų situacijos vertinimo įgūdžių, todėl gali netikėtai išvažiuoti į važiuojamąją kelio dalį, ypač kiemuose ar prie perėjų“, – perspėja draudimo bendrovės atstovė Aurelija Kazlauskienė. Anot jos, situaciją komplikuoja ir žemas vaikų ūgis, dėl kurio vairuotojams sunku laiku pastebėti pavojingą manevrą.

REKLAMA

Didžiausia problema – prastas matomumas tamsiu paros metu. Su atšvaitu vaikas pastebimas iš 150 metrų, be jo – vos iš 50. „Toks atstumas yra kritiškai mažas, nes paspirtukas juda greitai, o jo manevrai dažnai būna spontaniški“, – pabrėžia ekspertė.

Riziką dar labiau didina elektrinių paspirtukų populiarumas. Didesnis greitis reikalauja patirties ir geresnių įgūdžių, kurių vaikams dažnai trūksta. Vis dėlto, tyrimo duomenimis, net 60 proc. vairuotojų mato moksleivius važinėjančius be jokių apsaugos priemonių, įskaitant šalmus.

REKLAMA
REKLAMA

Beveik pusė (46 proc.) vairuotojų moksleivius eisme laiko nedrausmingais, o kas trečias yra patekęs į avarinę situaciją dėl jų elgesio. Važiavimas per perėją nenulipus, judėjimas prieš eismą ar keli vaikai ant vieno paspirtuko – tai realybė, kurią galima pakeisti tik nuosekliai ugdant vaikų eismo kultūrą.

Svarbu priminti ir taisykles: savarankiškai važiuoti elektriniu paspirtuku, kurio galia neviršija 1 kW, o greitis – 25 km/val., leidžiama tik nuo 16 metų. Išklausius specialų kursą ir gavus mokyklos pažymėjimą – nuo 14 metų.

Prasidėjus mokslo metams ir trumpėjant dienoms, akistata tarp automobilių ir paspirtukų tampa kasdieniu iššūkiu. Akivaizdu, kad sprendimas reikalauja pastangų iš visų pusių: didesnio atidumo iš vairuotojų, nuolatinio taisyklių priminimo iš tėvų ir mokytojų pusės bei, svarbiausia, pačių vaikų atsakingesnio požiūrio į savo ir kitų saugumą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų