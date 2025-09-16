Atskleidė kas vairuotojams kelia didžiausią galvos skausmą: tai – ne oro sąlygos ar kelių būklė

Draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ užsakymu atlikta apklausa rodo, kad paspirtukai tapo masiniu reiškiniu visoje šalyje – jais vaikai aktyviai naudojasi ne tik didmiesčiuose (78 proc.), bet ir rajonų centruose (79 proc.) bei kaimiškose vietovėse (71 proc.).
„Vaikai dar neturi gerų situacijos vertinimo įgūdžių, todėl gali netikėtai išvažiuoti į važiuojamąją kelio dalį, ypač kiemuose ar prie perėjų“, – perspėja draudimo bendrovės atstovė Aurelija Kazlauskienė. Anot jos, situaciją komplikuoja ir žemas vaikų ūgis, dėl kurio vairuotojams sunku laiku pastebėti pavojingą manevrą.
Didžiausia problema – prastas matomumas tamsiu paros metu. Su atšvaitu vaikas pastebimas iš 150 metrų, be jo – vos iš 50. „Toks atstumas yra kritiškai mažas, nes paspirtukas juda greitai, o jo manevrai dažnai būna spontaniški“, – pabrėžia ekspertė.
Riziką dar labiau didina elektrinių paspirtukų populiarumas. Didesnis greitis reikalauja patirties ir geresnių įgūdžių, kurių vaikams dažnai trūksta. Vis dėlto, tyrimo duomenimis, net 60 proc. vairuotojų mato moksleivius važinėjančius be jokių apsaugos priemonių, įskaitant šalmus.
Beveik pusė (46 proc.) vairuotojų moksleivius eisme laiko nedrausmingais, o kas trečias yra patekęs į avarinę situaciją dėl jų elgesio. Važiavimas per perėją nenulipus, judėjimas prieš eismą ar keli vaikai ant vieno paspirtuko – tai realybė, kurią galima pakeisti tik nuosekliai ugdant vaikų eismo kultūrą.
Svarbu priminti ir taisykles: savarankiškai važiuoti elektriniu paspirtuku, kurio galia neviršija 1 kW, o greitis – 25 km/val., leidžiama tik nuo 16 metų. Išklausius specialų kursą ir gavus mokyklos pažymėjimą – nuo 14 metų.
Prasidėjus mokslo metams ir trumpėjant dienoms, akistata tarp automobilių ir paspirtukų tampa kasdieniu iššūkiu. Akivaizdu, kad sprendimas reikalauja pastangų iš visų pusių: didesnio atidumo iš vairuotojų, nuolatinio taisyklių priminimo iš tėvų ir mokytojų pusės bei, svarbiausia, pačių vaikų atsakingesnio požiūrio į savo ir kitų saugumą.
