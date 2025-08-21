Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gaudynės Vilniaus aplinkkelyje: motociklininko pasivažinėjimas baigėsi griovyje

2025-08-21 10:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 10:23

Vėlų rugpjūčio 9-osios vakarą Vilniaus gatvėmis ir A1 greitkeliu nusidriekusios gaudynės baigėsi griovyje. Nuo policijos pareigūnų sprukęs motociklininkas, vėliau paaiškėjo, neturėjo teisės vairuoti – tai ir buvo pagrindinė jo desperatiško bėgimo priežastis.

Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Veiksmas prasidėjo apie 20 val. Vilniaus vakariniame aplinkkelyje, kai Kelių policijos pareigūnai bandė sustabdyti motociklą su Didžiosios Britanijos registracijos numeriais. Vairuotojas iš pradžių sulėtino greitį, sudarydamas įspūdį, kad stos, tačiau staiga akceleravo ir dideliu greičiu nurūko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Su įjungtais švyturėliais ir sirenomis pareigūnai jį vijosi Oslo, Gariūnų gatvėmis, kol bėglys pasuko į A1 magistralę Kauno kryptimi. Persekiojimas baigėsi ties 67-uoju kilometru, kai motociklininkas nesuvaldė transporto priemonės ir nulėkė nuo kelio.

Po avarijos vairuotojas paliko motociklą ir pasišalino pėsčiomis. Jo paieškai buvo pasitelkti kinologai su šunimis ir bepiločių orlaivių operatoriai. Netrukus bėglio tapatybė buvo nustatyta, jis buvo sulaikytas. Apklausos metu vyras teigė, kad spruko tik todėl, jog neturi teisės vairuoti, ir dėl savo poelgio gailėjosi.

Už tokį pavojingą elgesį vairuotojo laukia griežtos sankcijos. Už nepaklusimą sustoti asmeniui, neturinčiam teisės vairuoti, gresia bauda nuo 1 150 iki 1 450 eurų, privalomas teisės vairuoti atėmimas nuo 3 iki 5 metų ir galimas motociklo konfiskavimas. Atsakomybė numatyta ir už pasikartotinį vairavimą be teisės vairuoti.

Policijos teigimu, tokie atvejai nėra reti – per pirmuosius septynis šių metų mėnesius užfiksuoti 3 774 vairuotojai, nepaklusę reikalavimui sustoti. Pareigūnai primena, kad toks neatsakingas elgesys kelia pavojų ne tik pačiam bėgliui, bet ir visiems aplinkiniams.

