„Vėlavau, gimdau, tuščias kelias“: ar bent vienas pasiteisinimas pateisina greičio viršijimą?

Policija primena – jokie pasiteisinimai neapsaugos nuo atsakomybės, o netinkamai pasirinktas greitis išlieka viena dažniausių skaudžių avarijų priežasčių.
Pasak Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjo Ramūno Matonio, vairuotojai dažniausiai greitį viršija esant geroms sąlygoms, kai sausa ir gerai matoma kelio danga sukuria apgaulingą saugumo jausmą.
Tačiau fizikos dėsnių tai nepakeičia. „Kiekvienoje situacijoje viršytas greitis sukuria vis kitą riziką. Miestuose jis pavojingiausias pėstiesiems – smūgio metu važiuojant 50 km/val. greičiu, pėsčiojo mirties rizika yra 4–5 kartus didesnė, palyginti su 30 km/val. greičiu. Tuo tarpu užmiestyje didžiausią pavojų kelia išvažiavimas iš kelio ar priešpriešiniai susidūrimai“, – sako R. Matonis.
Draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ atstovas Mindaugas Balinskas teigia, kad dėl greičio viršijimo kylančių avarijų žala paprastai būna gerokai didesnė, o automobiliai dažnai sugadinami nepataisomai.
Tačiau greitis gali ne tik padidinti žalą, bet ir apversti kaltės klausimą aukštyn kojomis. „Įsivaizduokite: pagrindiniu keliu važiuoja automobilis 100 km/val. greičiu, kur leistina 50. Iš šalutinio kelio išsuka kitas vairuotojas ir įvyksta susidūrimas. Nors formaliai kaltas atrodo išsukęs iš šalutinio kelio, atlikus tyrimą gali paaiškėti, kad dėl smarkiai viršyto greičio jis neturėjo realios galimybės pamatyti atlekiantį automobilį. Tuomet kaltė gali būti pripažinta greitį viršijusiam vairuotojui“, – aiškina M. Balinskas.
Ekspertas taip pat primena, kad nustačius chuliganišką vairavimą, draudimo bendrovė, atlyginusi žalą nukentėjusiajam, visą sumą regreso tvarka išsireikalaus iš kaltininko.
Populiariausi vairuotojų pasiteisinimai
Policijos teigimu, vairuotojų argumentai, kodėl jie viršijo greitį, nesikeičia jau daugelį metų: „skubėjau“, „važiavau su srautu“, „kelias buvo tuščias“. Tačiau nė vienas jų neatlaiko kritikos.
Skubėjimą dažniausiai išspręstų penkiomis minutėmis ankstesnis išvykimas iš namų. Važiavimas „su srautu“ dažnai reiškia važiavimą su kitais greitį viršijančiais vairuotojais. O tuščias kelias, priešingai, yra dar pavojingesnis, nes dingsta budrumas ir atsiranda pagunda lėkti dar greičiau.
