Ministerija siūlo naujovę: taršiausius automobilius keliuose gaudytų Lietuvoje neišbandytu būdu

Speciali įranga, fiksuojanti pro šalį važiuojančio automobilio išmetamųjų dujų kiekį, leistų efektyviai nustatyti techniškai netvarkingas, labiausiai orą teršiančias transporto priemones ir riboti jų dalyvavimą eisme.
Daugiau naujienų apie saugų eismą galite perskaityti specialioje rubrikoje.
Remiantis oficialia statistika, kelių transportas yra didžiausias oro taršos azoto oksidais (NOx) šaltinis Lietuvoje, 2023 m. sudaręs beveik 60 proc. visos šalies taršos.
Lietuva yra įsipareigojusi ES ženkliai sumažinti šių teršalų kiekį, tačiau iki 2023 m. pavyko pasiekti tik 32,7 proc. sumažėjimą, kai planas 2020 metams buvo 48 proc.
Dėl šių neįvykdytų įsipareigojimų Europos Komisija 2023 m. pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą. Viena pagrindinių problemos priežasčių – senstantis automobilių parkas, kurio amžiaus vidurkis viršija 16 metų.
Ministerijos užsakymu atlikta galimybių studija parodė, kad efektyviausias sprendimas būtų hibridinis stebėsenos modelis, naudojant tiek stacionarią, tiek mobilią nuotolinio matavimo įrangą.
Tai leistų patikrinti apie 80 proc. viso Lietuvos transporto parko ir identifikuoti maždaug 2 proc. pačių taršiausių automobilių, kuriems būtų taikomos sankcijos.
„Vilniaus bandymų rezultatai aiškiai parodė, kad vos keli procentai transporto priemonių sukuria didžiausią taršą. Nuotolinė kontrolė leistų šią problemą spręsti labai tiksliai – nustatyti pačius taršiausius automobilius ir juos eliminuoti iš eismo, o daugumai vairuotojų tai nesukeltų jokių nepatogumų“, – teigia laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis.
Skaičiuojama, kad investicijos į tokią sistemą per 15 metų siektų apie 12,7 mln. eurų, tačiau sukuriama ekonominė ir socialinė nauda būtų beveik 600 mln. eurų. Įdiegus sistemą, kasmet azoto oksidų kiekis sumažėtų 6,4 proc., kietųjų dalelių – 10,3 proc., o anglies monoksido – net 50 proc.
„Už kiekvieną į šią sistemą investuotą eurą Lietuva atgautų keliasdešimt kartų daugiau vertės – tai švaresnis oras, mažesnės sveikatos priežiūros išlaidos, didesnis gyvenimo komfortas“, – sako P. Poderskis. Europos aplinkos agentūra skaičiuoja, kad Lietuvoje dėl oro taršos kasmet anksčiau laiko miršta daugiau kaip 2000 žmonių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!