Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Alternatyvūs degalai vežėjams: tarp Europos Sąjungos spaudimo ir Lietuvos realybės

2025-09-09 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 10:00

Europos Sąjungai (ES) nustačius ambicingus klimato tikslus, sunkiajam kelių transportui tenka esminis vaidmuo mažinant taršą. Transporto sektorius atsakingas už 30 proc. viso ES išmetamo anglies dvideginio, o 72 proc. šios dalies sukuria kelių transportas.

Sunkusis transportas (nuotr. Organizatorių)

Europos Sąjungai (ES) nustačius ambicingus klimato tikslus, sunkiajam kelių transportui tenka esminis vaidmuo mažinant taršą. Transporto sektorius atsakingas už 30 proc. viso ES išmetamo anglies dvideginio, o 72 proc. šios dalies sukuria kelių transportas.

REKLAMA
0

Todėl alternatyvūs degalai vežėjams tampa ne tik priemone siekti klimato tikslų, bet ir galimybe mažinti išlaidas bei stiprinti konkurencingumą. Vis dėlto, perėjimas reikalauja atsargaus planavimo, infrastruktūros vertinimo ir aiškios strategijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Keturios kryptys: privalumai ir trūkumai

Specialistų vertinimu, nėra vieno universalaus sprendimo – kiekvienas alternatyvių degalų tipas turi savų niuansų.

REKLAMA

Elektra yra tinkamiausia miesto ir regioniniams maršrutams. Nors pradinė investicija didelė, eksploatacija yra pigesnė nei dyzelinių vilkikų, tačiau vis dar trūksta jiems pritaikytos greitojo įkrovimo infrastruktūros.

Biometanas yra suderinamas su dabartiniais vidaus degimo varikliais, bet jo prieinamumas priklauso nuo vietinės gamybos ir paskirstymo tinklo.

HVO100 kuras (sintetinis dyzelinas) gali būti naudojamas esamuose dyzeliniuose varikliuose be jokių investicijų į techniką, tačiau jo pasiūla ribota, o kaina – aukštesnė.

REKLAMA
REKLAMA

Vandenilis perspektyvus tolimiesiems pervežimams dėl greito papildymo, tačiau jo infrastruktūra ir technologijos dar tik vystomos.

Nors daugumos alternatyviais degalais varomų sunkvežimių įsigijimo kaina yra gerokai didesnė, bendrosios nuosavybės kainos (TCO) analizė rodo, kad investicijos, priklausomai nuo maršrutų, gali atsipirkti per 4–6 metus.

Infrastruktūros atotrūkis: kodėl Lietuva atsilieka?

Nors ES įpareigojo valstybes nares sparčiai plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo narys Raimondas Vėlavičius pabrėžia, kad Lietuvoje žingsniai vis dar labai nedrąsūs.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kai prieš 4–5 metus atsirado suskystintų ir suslėgtų dujų poreikis, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje vyko sparti kolonėlių plėtra. Deja, to negalima pasakyti apie Lietuvą. HVO100 degalinių plėtra yra lengviausia, bet stringa. Vandenilio tinklas sustojo plėstis, o elektra varomų automobilių įkrovimo tinklas per mažas, jo plėtrą stabdo nepakankami elektros tinklų pajėgumai“, – teigia R. Vėlavičius.

REKLAMA

Pasak Europoje pirmaujančios tarptautinių mobilumo paslaugų platformos „DKV Mobility“ vadovo Baltijos šalyse Artūro Michejenko, dabartinė situacija apsunkina Lietuvos vežėjų perėjimą prie alternatyvių degalų.

„Būtina išsami maršrutų ir veiklos analizė, nes priešingu atveju naujos transporto priemonės gali tapti rimta problema. Pavyzdžiui, dujinis ar elektrinis vilkikas turi važiuoti daug ir reguliariai, kad atsipirktų. Neaiški investicinė grąža ir infrastruktūros trūkumas kelia daug klausimų verslui“, – pabrėžia jis.

REKLAMA

Anot A. Michejenko, platformos kaip „DKV Mobility“ padeda vežėjams planuoti maršrutus pagal esamą alternatyvių degalų infrastruktūrą, matant visus papildymo taškus žemėlapyje ir leidžiant patogiai atsiskaityti.

Būtina aiškesnė valstybės parama

Nors perėjimas prie „žalesnio“ transporto atveria verslui naujų galimybių (pvz., dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kur taikomi tvarumo kriterijai), R. Vėlavičius pabrėžia, kad esama valstybės paramos sistema nėra pakankamai lanksti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Elektriniai ir vandeniliniai sunkvežimiai kainuoja 2–4 kartus brangiau nei dyzeliniai. Valstybės parama yra, tačiau jos sąlygos turi būti aiškios ir paprastos. Pavyzdžiui, negalima reikalauti, kad elektrinio vilkiko savininku būtų tik vežėjas, o ne lizingo bendrovė, kuri faktiškai ir yra turto valdytoja“, – teigia „Linavos“ atstovas.

Anot ekspertų, sėkmingas perėjimas reikalauja ne tik investicijų į pačius vilkikus, bet ir į visą logistikos modelį. Tai leistų sumažinti priklausomybę nuo dyzelino kainų svyr

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų