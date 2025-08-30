Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Vokietijoje – filmo verta istorija: sulaikė vyrą, kuris „pavogė“ savo paties automobilį

2025-08-30 16:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 16:01

Kartais gyvenimiškos situacijos pranoksta net išradingiausių filmų siužetus. Vokietijoje neseniai nutiko būtent tokia istorija, kuomet vyras buvo sulaikytas ir apkaltintas automobilio vagyste, tačiau paaiškėjo, kad jis bandė atgauti savo paties anksčiau pavogtą BMW.

Policija BNS Foto

0

Vokietijos naujienų portalas „N-TV“ pranešė, kad viskas prasidėjo, kai Vokietijos gyventojo BMW 3 serijos automobilis buvo pavogtas jam atostogaujant Rumunijoje. Apie vagystę buvo pranešta policijai, tačiau, kaip dažnai nutinka tarpvalstybinių nusikaltimų atveju, vilčių greitai atgauti automobilį buvo mažai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Vis dėlto po kurio laiko, tikėtina, dėl automobilyje likusios GPS sekimo įrangos arba „My BMW“ programėlės, savininkas iš Manheimo pastebėjo, kad jo automobilis atsirado Vokietijoje, Dortmundo mieste.

Nusivylęs policijos darbu, vyras nusprendė veikti pats. Jis nuvyko į Dortmundą, su atsarginiu raktu atsirakino savo BMW ir patraukė namų link. Tačiau čia istorija pasisuko netikėta linkme.

Pasirodo, Dortmunde automobilį turėjęs asmuo nebuvo vagis – jis buvo sąžiningas pirkėjas, įsigijęs vogtą automobilį ir nieko apie tai neįtardamas.

Pamatęs, kad jo pirkinys dingo, jis, žinoma, kreipėsi į policiją. Šįkart pareigūnai veikė žaibiškai – susekė „pavogtą“ automobilį kelyje ir sulaikė jį vairavusį... tikrąjį savininką.

Po apklausos ir neįtikėtinos istorijos patikrinimo, pirmasis savininkas buvo paleistas. Tačiau dabar Vokietijos teisinė sistema atsidūrė aklavietėje.

Yra du asmenys, kurie tą patį automobilį įgijo sąžiningai. Pirmasis savininkas, atsiimdamas savo turtą, vagystės neįvykdė. Kam dabar teisėtai priklauso automobilis, turės nuspręsti civilinis teismas.

