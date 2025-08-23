Naujas startuolis siekia transformuoti keliones autobusais: įdiegė iki šiol nematytą naujovę

Dviaukščiuose autobusuose įrengta 21 vieta. Kiekviena sėdynė vieno mygtuko paspaudimu transformuojasi į visiškai horizontalią lovą. Keleiviams suteikiama pagalvė, antklodė, privatumą užtikrinanti uždanga, staliukas, USB jungtys ir elektros lizdas. Apatiniame autobuso aukšte yra tualetas, persirengimo kambarys ir baras, kuriame galima įsigyti užkandžių.
Anot bendrovės, keleivių saugumui užtikrinti sukurta patentuota sistema, atitinkanti Europos Sąjungos standartus. Autobusai naudoja ekologiškus HVO degalus (iš hidrinto augalinio aliejaus), kurie, „Twiliner“ teigimu, palyginus su oro linijomis, CO₂ emisiją sumažina maždaug 85 procentais.
Pirmieji du maršrutai sujungs Ciurichą su Amsterdamu (vykstant per Bazelį, Liuksemburgą, Briuselį ir Roterdamą) bei su Barselona (vykstant per Berną ir Žironą). Bilietų kainos bus didesnės nei įprastų tolimųjų reisų autobusų.
Kaip pavyzdį, bendrovė nurodo kelionę iš Ciuricho į Briuselį ir atgal, kuri kainuos apie 420 eurų.
