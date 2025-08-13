Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kelių būkle skundžiasi ne tik lietuviai: atskleidė kokia tikroji padėtis Vokietijoje

2025-08-13 13:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-13 13:06

Kokia iš tiesų yra Vokietijos kelių ir geležinkelių tinklo būklė? Federalinė transporto ministerija pateikė oficialų atsakymą, atskleidžiantį milžinišką remonto poreikį, kuris taps vienu pagrindinių šalies iššūkių artimiausiais metais.

Greitkelis (nuotr. bendrovės)

Nors vyriausybė rengia milijardines investicijas, Kairiųjų partija kritikuoja, jos manymu, per lėtą tempą. Tuo tarpu įmonės ir kasdien į darbą važiuojantys gyventojai turi nusiteikti daugybei statybviečių ir eismo apribojimų.

Federalinės reikšmės keliuose remonto reikalauja kas trečias kilometras – tai sudaro 33 proc. kelių tinklo, arba apie 13 600 kilometrų. Greitkeliuose šis rodiklis siekia 19 proc, arba apie 11 000 kilometrų. Ministerija terminą „reikalaujantis remonto“ taiko tiek smulkiems viršutinio dangos sluoksnio pataisymams, tiek ir esminiam kelio atnaujinimui.

2024 metais Vokietijos greitkeliuose buvo modernizuotos 212 tiltų dalinių konstrukcijų. Vis dėlto, detalesnės informacijos apie tai, kaip bendra kelių būklė keitėsi nuo 2022 metų, ministerija nepateikia.

Geležinkelių tinkle remonto reikalauja 17 285 kilometrai bėgių, o kritinės būklės yra 1 156 tiltai. Šie skaičiai nuo 2022 metų beveik nepakito. Remontuotina tinklo dalis stabiliai sudaro 28–29 proc.

Kasdienėje veikloje tai reiškia nuolatinius traukinių eismo sutrikimus, įskaitant ilgesnius ruožų uždarymus, traukinių nukreipimą aplinkiniais maršrutais ir greičio apribojimus – ypač intensyviausiai naudojamose linijose.

Kelių, tiltų ir geležinkelių modernizavimui Vokietija planuojama skirti 166 milijardų eurų investicijų. 2025 m. liepos pabaigoje buvo skirtas papildomas finansavimas, panaikinus anksčiau galiojusį barjerą tiltų atnaujinimo konkursams.

Lietuvoje – panašūs iššūkiai

Nors masteliai skiriasi, panašios problemos itin aktualios ir Lietuvoje. Remiantis naujausiais „Via Lietuva“ duomenimis, didelė dalis, ypač rajoninės reikšmės, kelių yra prastos arba labai prastos būklės.

Skaičiuojama, kad daugiau nei 40 proc. rajoninių kelių dangos būklė yra nepatenkinama, o jų kompleksinis atnaujinimas stringa dėl nepakankamo finansavimo ir didžiulės susikaupusios darbų apimties.

Geležinkelių sektoriuje, greta esamo tinklo modernizavimo poreikio, pagrindinis dėmesys ir investicijos skiriamos amžiaus projektui „Rail Baltica“. Šiuo atveju, skirtingai nei Vokietijoje, tai yra ne tiek senos infrastruktūros gelbėjimas, kiek visiškai naujo europinės vėžės transporto koridoriaus kūrimas. 

